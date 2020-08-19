Пензенская область занимает 2 место в ПФО по индексу промпроизводства

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Пензенская область по итогам января-июля заняла второе место в округе по индексу промышленного производства. Он составил 105,6%.
Показатель выше среднероссийского на 9,8%, в стране индекс составил 95,8%.
«Наибольший вклад в социально-экономическое развитие Пензенской области вносят предприятия обрабатывающих производств, индекс промышленного производства составил 106,9% к уровню января-июля 2019 года», - сообщает Пензастат.