В Пензе задержали хакеров, которые продавали пароли от YouTube-каналов

Полиция совместно с ФСБ и Росгвардией задержала в Пензе шестерых хакеров. Парни создали программу, которая воровала пароли от YouTube-каналов, и продавали эти данные другим людям.

По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, располагая такими данными, хакеры получали доступ к каналам пользователей и создавали новые логины и пароли. Затем через теневые интернет-площадки они продавали эту информацию. Одна такая операция обходилась желающим в среднем в 300 долларов.

Все задержанные, возраст которых от 17 до 20 лет, отпущены под подписку о невыезде, сообщает ТАСС.