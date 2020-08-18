«Русмолко» начала публикацию вакансий в Instagram

«Мир сегодня развивается очень быстро, идти в ногу со временем нам позволяет применение современных методов коммуникации с населением и потенциальными сотрудниками в районах присутствия «Русмолко». Так, Instagram стал для нас каналом оперативного информирования соискателей о новых вакансиях компании», – рассказала руководитель службы управления персоналом УК «Русмолко» Юлия Брыкина.

На сегодняшний день на предприятиях «Русмолко» в Пензенской области трудятся 1480 человек. Компания продолжает увеличивать количество вакансий в связи с расширением действующих мощностей.

В этом году «Русмолко» создаст в Сердобском районе дополнительно 120 рабочих мест. Компания приглашает на работу операторов машинного доения, трактористов и ветеринарных врачей с высшим и средним образованием. «Русмолко» ценит в соискателях умение работать в команде, готовность обучаться и профессионально развиваться, ответственность и амбициозность.

Компания гарантирует сотрудникам официальное трудоустройство, достойную заработную плату, обеспечивает льготным питанием, спецодеждой и корпоративным транспортом, компенсирует затраты на медицинский осмотр. Иногородним сотрудникам предоставляется бесплатное жилье на весь период работы.

Публикации с актуальными вакансиями «Русмолко» можно найти по ссылке.