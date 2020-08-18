print_r(EVAL)
Class: None | Type: Unknow | Function: eval
File: /var/www/www-root/data/www/penza-press.ru/functions/func.common.php(147) : eval()'d code line 37
Array
(
    [temp] => +20
    [weatherType] => ясно
    [image] => https://yastatic.net/weather/i/icons/blueye/24/skc_d.png
)
Погода
ясно
+20 оС
18:36
18.08.2020г.
В Пензенской области на празднике «золотых» супругов прокатили в карете

В Пензенской области на празднике «золотых» супругов прокатили в карете

Вт, 18.08.20 15:55
Просмотров: 576

В Пензенском районе 18 августа с размахом отметили региональный праздник семьи «Счастье там, где вера и любовь!».

В начале мероприятия представили семейные пары, которые в этом году праздную «серебряную», «золотую», «бриллиантовую» свадьбы. Они делегированы от районов Пензенской области. После того, как они заняли почетные места, с приветственным словом к гостям и участникам праздника обратился губернатор Иван Белозерцев. После приветственного слова он наградил заслуженные семейные пары общественными наградами - медалями «За любовь и верность».

Награды юбиляры также получили от председателя Законодательного собрания Пензенской области Валерия Лидина.

«Я надеюсь, что ваш пример станет символом любви и верности на долгие годы», - отметил он.

После церемонии награждения всех участников семейного праздника порадовали творческие коллективы из районов нашего региона. Ярким моментом мероприятия стал детский номер, в котором приняла участие семья, отмечающая сегодня 50-летний юбилей брака. На праздник супруги Валерий и Екатерина Ещины приехали на дворянской карете.

«В браке мы уже 50 лет. 22 июня 1970 года официально заключили брак», - начинает рассказывать Валерий Александрович.

«Только 22 августа, - перебила мужа Екатерина Георгиевна. - У нас очень яркие впечатления от данного мероприятия. Очень хорошо, что организаторы все это придумали. Сейчас семья в системе ценностей оказалась чуть ли не в конце. Данный праздник - это возможность доказать, что семью нужна ставить на первое место, а уж никак не деньги».

Другие семьи, которые получили сегодня из рук губернатора медаль «За любовь и верность» также высказались о данном мероприятии, а также о своем отношении к семейным ценностям.

«Нас сегодня наградили за то, что мы уже 26 лет в браке. Меня с мужем объединила музыка. Мы с ним оба - творческие люди. Я - певица, а мой муж – режиссер», - рассказала Татьяна Стаильская.

«Главное, чтобы у молодежи было желание заводить семьи. Пусть сегодняшнее мероприятие станет для них уроком на будущее», - добавил супруг Сергей Стаильский.

«В браке мы прожили уже 29 лет. Очень рады, что у нас в Пензенской области поддерживают семьи, которые прожили в браке много лет. Мы воспитали двоих детей: сына и дочь. Мы их всегда учили и учим тому, что ничего важнее семьи на свете нет», - рассказали супруги Александр и Ирина Яшкины.

В конце мероприятия в небо запустили белые воздушные шарики.

Читайте также:
В кафе на улице Луначарского продавали алкоголь без лицензии
17:59
В Наровчатском районе власти выстраивают диалог с жителями в социальных сетях
17:40
Поделиться
Новости СМИ2

Эксклюзив

Мама в декрете из Пензы рассказала о том, как стала жертвой аферистов
18.08.2020 07:12
В Пензе «Пойменную дубраву» намерены объявить памятником природы
14.08.2020 12:53
В Пензе ищут виновных в загрязнении Суры нефтепродуктами
13.08.2020 16:20
В СНТ Бессоновского района разгорелся скандал из-за нового председателя
13.08.2020 16:06
Революция материнства: пензенский педиатр развеивает мифы о родительстве в соцсетях
13.08.2020 07:15
В чем сила, сестра? Монологи пензенских феминисток
07.08.2020 03:40
«Мы отмечаем день рождения, нам исполнился год» - Виктор Рубцов о медиахолдинге «Экспресс»
05.08.2020 14:55
Пензенские библиотекари выступили против отдельных помещений для изданий 18+
04.08.2020 08:33
Спасли от гибели: в Пензенской области отреставрировали дом-келью святого старца Иоанна
03.08.2020 18:02
Футболисты «Зенита-2005» вышли на первую после пандемии тренировку в +36
02.08.2020 09:44
Выпускной-2020. Кто и как готовит школьников к празднику
31.07.2020 17:02
В Пензе на улице Кижеватова установили новые светофоры
31.07.2020 13:41
В Пензе решается судьба памятника истории и культуры XIX века
30.07.2020 17:36
«Царское варенье» из крыжовника по рецепту жены Брежнева. Мастер-класс
30.07.2020 03:01
Врач из Пензы о выборе профессии: Я исполнила мечту своего деда
28.07.2020 07:30
Фермер из Мокшана рассказал, как с нуля наладил производство картофеля
27.07.2020 07:31
Cберечь то, что осталось. Как «Том Сойер фест» возвращает Пензе историю
24.07.2020 14:20
Надежда на совесть: о чем следует помнить заказчику при совершении госзакупок
22.07.2020 07:30
Как выжить в лесу. Мастер-класс от поисковика для «Пенза-Пресс»
20.07.2020 07:29
Особняк в историческом центре Пензы ждет реставрация. Эксклюзив
17.07.2020 07:30
«Локомотив-Пенза» — проект молодой, но не краткосрочный
17.07.2020 06:25
Талантливые и независимые. Три истории успеха молодых людей из Пензы
16.07.2020 08:25
Пензенцы вывели производство авиатренажеров на новый уровень
16.07.2020 07:32
Пензячки лишились возможности родить в перинатальном центре Заречного
15.07.2020 10:07
Три пензенских сквера преобразят до конца года. ПРОЕКТЫ
15.07.2020 07:29
Анатолий Квитко: Ренессанс пензенского бокса 70-80-х возможен
15.07.2020 06:25
Получившая квартиру врач из Пензы рассказала о жилье и отношении к профессии
14.07.2020 15:58
Эстетика малых городов: интервью с пензенским архитектором о благоустройстве
14.07.2020 07:15
Мама в декрете из Пензы рассказала о том, как стала жертвой аферистов
18.08.2020 07:12
В Пензе «Пойменную дубраву» намерены объявить памятником природы
14.08.2020 12:53
В Пензе ищут виновных в загрязнении Суры нефтепродуктами
13.08.2020 16:20
В СНТ Бессоновского района разгорелся скандал из-за нового председателя
13.08.2020 16:06
Революция материнства: пензенский педиатр развеивает мифы о родительстве в соцсетях
13.08.2020 07:15
В чем сила, сестра? Монологи пензенских феминисток
07.08.2020 03:40
«Мы отмечаем день рождения, нам исполнился год» - Виктор Рубцов о медиахолдинге «Экспресс»
05.08.2020 14:55
Пензенские библиотекари выступили против отдельных помещений для изданий 18+
04.08.2020 08:33
Спасли от гибели: в Пензенской области отреставрировали дом-келью святого старца Иоанна
03.08.2020 18:02
Футболисты «Зенита-2005» вышли на первую после пандемии тренировку в +36
02.08.2020 09:44
Выпускной-2020. Кто и как готовит школьников к празднику
31.07.2020 17:02
В Пензе на улице Кижеватова установили новые светофоры
31.07.2020 13:41
В Пензе решается судьба памятника истории и культуры XIX века
30.07.2020 17:36
«Царское варенье» из крыжовника по рецепту жены Брежнева. Мастер-класс
30.07.2020 03:01
Врач из Пензы о выборе профессии: Я исполнила мечту своего деда
28.07.2020 07:30
Фермер из Мокшана рассказал, как с нуля наладил производство картофеля
27.07.2020 07:31
Cберечь то, что осталось. Как «Том Сойер фест» возвращает Пензе историю
24.07.2020 14:20
Надежда на совесть: о чем следует помнить заказчику при совершении госзакупок
22.07.2020 07:30
Как выжить в лесу. Мастер-класс от поисковика для «Пенза-Пресс»
20.07.2020 07:29
Особняк в историческом центре Пензы ждет реставрация. Эксклюзив
17.07.2020 07:30
«Локомотив-Пенза» — проект молодой, но не краткосрочный
17.07.2020 06:25
Талантливые и независимые. Три истории успеха молодых людей из Пензы
16.07.2020 08:25
Пензенцы вывели производство авиатренажеров на новый уровень
16.07.2020 07:32
Пензячки лишились возможности родить в перинатальном центре Заречного
15.07.2020 10:07
Три пензенских сквера преобразят до конца года. ПРОЕКТЫ
15.07.2020 07:29
Анатолий Квитко: Ренессанс пензенского бокса 70-80-х возможен
15.07.2020 06:25
Получившая квартиру врач из Пензы рассказала о жилье и отношении к профессии
14.07.2020 15:58
Эстетика малых городов: интервью с пензенским архитектором о благоустройстве
14.07.2020 07:15

Мы используем cookies для улучшения работы сайта и обеспечения удобства пользователей. Продолжая использовать этот сайт, Вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с Политикой использования cookies
Закрыть
×
Телеканал Экспресс
Радио Экспресс