В Пензенской области на празднике «золотых» супругов прокатили в карете

В Пензенском районе 18 августа с размахом отметили региональный праздник семьи «Счастье там, где вера и любовь!».

В начале мероприятия представили семейные пары, которые в этом году праздную «серебряную», «золотую», «бриллиантовую» свадьбы. Они делегированы от районов Пензенской области. После того, как они заняли почетные места, с приветственным словом к гостям и участникам праздника обратился губернатор Иван Белозерцев. После приветственного слова он наградил заслуженные семейные пары общественными наградами - медалями «За любовь и верность».

Награды юбиляры также получили от председателя Законодательного собрания Пензенской области Валерия Лидина.

«Я надеюсь, что ваш пример станет символом любви и верности на долгие годы», - отметил он.

После церемонии награждения всех участников семейного праздника порадовали творческие коллективы из районов нашего региона. Ярким моментом мероприятия стал детский номер, в котором приняла участие семья, отмечающая сегодня 50-летний юбилей брака. На праздник супруги Валерий и Екатерина Ещины приехали на дворянской карете.

«В браке мы уже 50 лет. 22 июня 1970 года официально заключили брак», - начинает рассказывать Валерий Александрович.

«Только 22 августа, - перебила мужа Екатерина Георгиевна. - У нас очень яркие впечатления от данного мероприятия. Очень хорошо, что организаторы все это придумали. Сейчас семья в системе ценностей оказалась чуть ли не в конце. Данный праздник - это возможность доказать, что семью нужна ставить на первое место, а уж никак не деньги».

Другие семьи, которые получили сегодня из рук губернатора медаль «За любовь и верность» также высказались о данном мероприятии, а также о своем отношении к семейным ценностям.

«Нас сегодня наградили за то, что мы уже 26 лет в браке. Меня с мужем объединила музыка. Мы с ним оба - творческие люди. Я - певица, а мой муж – режиссер», - рассказала Татьяна Стаильская.

«Главное, чтобы у молодежи было желание заводить семьи. Пусть сегодняшнее мероприятие станет для них уроком на будущее», - добавил супруг Сергей Стаильский.

«В браке мы прожили уже 29 лет. Очень рады, что у нас в Пензенской области поддерживают семьи, которые прожили в браке много лет. Мы воспитали двоих детей: сына и дочь. Мы их всегда учили и учим тому, что ничего важнее семьи на свете нет», - рассказали супруги Александр и Ирина Яшкины.

В конце мероприятия в небо запустили белые воздушные шарики.