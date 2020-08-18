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18.08.2020г.
Ученый прокомментировал информацию о заражении Covid-19 через пищу

Ученый прокомментировал информацию о заражении Covid-19 через пищу

Вт, 18.08.20 16:28
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Исполнительный директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан прокомментировал информацию о заражении коронавирусом через пищу.

«Нет никаких доказательств, что продукты питания или пищевые цепи задействованы в передаче коронавируса», - пояснил он.

Как сообщило РИА Новости, на прошлой неделе вирус был найден в партии куриных крылышек, которые завезли в Китай из Бразилии. Однако, все, кто их ел, и их родственники оказались здоровыми. Также ранее вирус обнаружили в партии партии креветок из Эквадора, которые доставили в восточную китайскую провинцию Аньхой.

Консультант ВОЗ и эпидемиолог Мария Ван Керкхове отметила, что китайские власти тщательно изучили возможность заражения коронавирусной инфекцией через пищу. По ее словам, они проверили несколько сотен тысяч упаковок на предмет наличия на них вируса. Обнаружить его удалось менее чем на десяти упаковках. Также она добавила, что коронавирус не переживает термическую обработку продуктов.

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18.08.2020 07:12
В Пензе «Пойменную дубраву» намерены объявить памятником природы
14.08.2020 12:53
В Пензе ищут виновных в загрязнении Суры нефтепродуктами
13.08.2020 16:20
В СНТ Бессоновского района разгорелся скандал из-за нового председателя
13.08.2020 16:06
Революция материнства: пензенский педиатр развеивает мифы о родительстве в соцсетях
13.08.2020 07:15
В чем сила, сестра? Монологи пензенских феминисток
07.08.2020 03:40
«Мы отмечаем день рождения, нам исполнился год» - Виктор Рубцов о медиахолдинге «Экспресс»
05.08.2020 14:55
Пензенские библиотекари выступили против отдельных помещений для изданий 18+
04.08.2020 08:33
Спасли от гибели: в Пензенской области отреставрировали дом-келью святого старца Иоанна
03.08.2020 18:02
Футболисты «Зенита-2005» вышли на первую после пандемии тренировку в +36
02.08.2020 09:44
Выпускной-2020. Кто и как готовит школьников к празднику
31.07.2020 17:02
В Пензе на улице Кижеватова установили новые светофоры
31.07.2020 13:41
В Пензе решается судьба памятника истории и культуры XIX века
30.07.2020 17:36
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24.07.2020 14:20
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22.07.2020 07:30
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20.07.2020 07:29
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17.07.2020 07:30
«Локомотив-Пенза» — проект молодой, но не краткосрочный
17.07.2020 06:25
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16.07.2020 08:25
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