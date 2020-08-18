Ученый прокомментировал информацию о заражении Covid-19 через пищу

«Нет никаких доказательств, что продукты питания или пищевые цепи задействованы в передаче коронавируса», - пояснил он.

Как сообщило РИА Новости, на прошлой неделе вирус был найден в партии куриных крылышек, которые завезли в Китай из Бразилии. Однако, все, кто их ел, и их родственники оказались здоровыми. Также ранее вирус обнаружили в партии партии креветок из Эквадора, которые доставили в восточную китайскую провинцию Аньхой.

Консультант ВОЗ и эпидемиолог Мария Ван Керкхове отметила, что китайские власти тщательно изучили возможность заражения коронавирусной инфекцией через пищу. По ее словам, они проверили несколько сотен тысяч упаковок на предмет наличия на них вируса. Обнаружить его удалось менее чем на десяти упаковках. Также она добавила, что коронавирус не переживает термическую обработку продуктов.