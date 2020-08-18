В Пензе часть города осталась без интернета из-за технической аварии

Сегодня утром, 18 августа, несколько микрорайонов Пензы лишились интернета и кабельного телевидения. Виной всему - авария на коммуникационном узле на улице Калинина.

В районе остановки «Дизельный завод» сгорела оптическая муфта. Столб, на котором она располагалась, закоптился, под ним видны следы расплавившегося оптоволокна. В результате от услуги были отключены пользователи одного из провайдеров от Южной поляны до Веселовки. По этой же причине прервалась трансляция радио «Экспресс».

«Менять здесь немного, здесь основное - восстановить по сваркам его. Менять здесь три пролета, собственно, но муфта сгорела, она разветвительная была, от нее подключено было очень много. Вот сейчас бросили новый кабель, будем разваривать сейчас. У нас тут, получается, четыре муфты надо ставить, на каждую - где-то часа по три», - рассказал техник аварийно-восстановительных работ телекоммуникационной компании Иван Третьяков.

Восстановили коммуникации во второй половине дня. Сейчас выясняются причины возгорания. Есть вероятность, что оно произошло по чьему-то злому умыслу, сообщает телеканал «Экспресс».