В Пензе близ реконструируемых скверов изменят схему организации дорожного движения

Сразу в трех скверах Пензы близятся к завершению строительные работы. Что уже сделано и что еще предстоит, рассказал заместитель мэра Магомед Агамагамедов.

Изменения, которые не остались без внимания пензенцев. Однако совсем скоро прогуливаться по центру города станет еще приятнее. За металлическими заборами, которые закрыли скверы на улице Славы и Пушкина, работает тяжелая техника. Там уже переложили коммуникации, почти полностью замостили прогулочные зоны и готовы приступить к благоустройству.

По замыслу архитекторов, после завершения реконструкции эта территория должна образовать единое прогулочное пространство, объединяющее Соборную площадь, улицу Московскую и набережную Суры. Для этого даже собираются принципиально изменить схему дорожного движения на пересечении скверов с улицами Урицкого и Володарского.

«Можно будет по оси двух скверов, сквера «Копилка пословиц» и сквера Пушкина, сделать напрямую пешеходный переход. При этом отрегулировать фазы работы светофора, установив дополнительные знаки. Вот эту работу мы сделаем. И так как у нас очень оживленная дорога на улице Урицкого, с «Ростка», с набережной, в сквер Славы также обеспечим прямой пешеходный переход», - рассказал заместитель главы администрации Пензы Магомед Агамагомедов.

Каждая из обновленных городских зон отдыха будет отличной друг от друга. К примеру, на улице Славы планируют сделать привлекательным для молодежи. Там разместят точки общественного питания и появятся места для занятия спортом. Пушкинский собираются отдать родителям с детьми.

«Сквер более камерный. Это зона тихого отдыха с небольшой детской площадкой, где можно будет с ребенком прогуляться, посидеть на лавочке. Здесь предусмотрено современное осветительное оборудование и, кроме того, мы в каждом сквере предусмотрели подсветку деревьев. То есть еще будет красивая вечерняя подсветка», - добавил он.

Открыть скверы планируют ко дню города. Однако ограничения, которые действовали связи с пандемией коронавируса, отразились на сроках поставки некоторых архитектурных элементов, поэтому окончательно закончить благоустройство удастся только после праздника, сообщает «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.