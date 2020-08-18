В Пензе близ реконструируемых скверов изменят схему организации дорожного движения

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Изменения, которые не остались без внимания пензенцев. Однако совсем скоро прогуливаться по центру города станет еще приятнее. За металлическими заборами, которые закрыли скверы на улице Славы и Пушкина, работает тяжелая техника. Там уже переложили коммуникации, почти полностью замостили прогулочные зоны и готовы приступить к благоустройству.
По замыслу архитекторов, после завершения реконструкции эта территория должна образовать единое прогулочное пространство, объединяющее Соборную площадь, улицу Московскую и набережную Суры. Для этого даже собираются принципиально изменить схему дорожного движения на пересечении скверов с улицами Урицкого и Володарского.
«Можно будет по оси двух скверов, сквера «Копилка пословиц» и сквера Пушкина, сделать напрямую пешеходный переход. При этом отрегулировать фазы работы светофора, установив дополнительные знаки. Вот эту работу мы сделаем. И так как у нас очень оживленная дорога на улице Урицкого, с «Ростка», с набережной, в сквер Славы также обеспечим прямой пешеходный переход», - рассказал заместитель главы администрации Пензы Магомед Агамагомедов.
Каждая из обновленных городских зон отдыха будет отличной друг от друга. К примеру, на улице Славы планируют сделать привлекательным для молодежи. Там разместят точки общественного питания и появятся места для занятия спортом. Пушкинский собираются отдать родителям с детьми.
«Сквер более камерный. Это зона тихого отдыха с небольшой детской площадкой, где можно будет с ребенком прогуляться, посидеть на лавочке. Здесь предусмотрено современное осветительное оборудование и, кроме того, мы в каждом сквере предусмотрели подсветку деревьев. То есть еще будет красивая вечерняя подсветка», - добавил он.
Открыть скверы планируют ко дню города. Однако ограничения, которые действовали связи с пандемией коронавируса, отразились на сроках поставки некоторых архитектурных элементов, поэтому окончательно закончить благоустройство удастся только после праздника, сообщает «Экспресс».
Видео предоставлено телеканалом.