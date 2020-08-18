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18.08.2020г.
В Наровчатском районе власти выстраивают диалог с жителями в социальных сетях

В Наровчатском районе власти выстраивают диалог с жителями в социальных сетях

Вт, 18.08.20 17:40
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В Наровчатском районе муниципальные власти отслеживают публикации пользователей социальных сетей и прорабатывают каждую жалобу от жителей – предметная критика и сообщения о проблемных ситуациях не остаются без внимания чиновников. Делается это в соответствии с поручением главы администрации Наровчатского района Алевтины Решетченко на постоянной основе и под ее контролем.

«Нет дорог, нет освещения… Заросшие старые дома бурьяном – это совсем другая больная тема», – написала в социальной сети «Instagram» Анна Г. из села Шиловка.

«Ремонт дороги «с. Наровчат - с. Шиловка» будет произведен до окончания 2020 года, – женщине ответила администрация Наровчатского района. – Замена электрических ламп уличного освещения запланирована на последнюю декаду августа 2020 года. В настоящее время ведется обкос нежилых домов, и в ближайшее время данная работа будет завершена».

Андрей Ч. в социальной сети «ВКонтакте» сообщил, что на улице Куйбышева в селе Наровчат отключено водоснабжение, и что в месте, где проходит центральный водопровод, стоит большая лужа.

«Все ремонтные на водопроводной линии работы завершены. специалисты муниципального унитарное предприятия "Наровчатское ЖКХ" (директор Кочетков Алексей Геннадьевич, телефон 8 (841-63) 2-16-60) действительно обследовали данную территорию. По их заключению, лужа стоит от дождя, порыва водопроводной линии не обнаружено. Для того, чтобы исключить порыв на линии будет дополнительно обследована данная территория», – прокомментировала ситуацию администрация Наровчатского района.

«Наши жители в социальных сетях обмениваются информацией между собой, откликаются на актуальные и острые для поселений Наровчатского района темы, это данность, – пояснила руководитель муниципалитета Алевтина Решетченко. – Соответственно, исходя из реалий, мы занимаемся мониторингом соцсетей, моментально реагируем на критику со стороны граждан, ведем информационную и разъяснительную работу как через районную прессу, так и посредством социальных медиа. Наивно полагать, что абсолютно все проблемы местного значения можно решить сразу, одномоментно, как говорится, одним махом – где-то требуются серьезные капиталовложения, где-то решение может быть найдено в течение недели, либо месяца. Однако, в любом случае, диалог власти и жителей должен быть – и в онлайне, и оффлайне».

Задать вопрос специалистам администрации Наровчатского района, высказать свои предложения или поделиться новостью можно на ее официальных публичных страницах и аккаунтах в социальных сетях: «ВКонтакте», «Одноклассники», «Instagram», «Facebook» и «Twitter».

Источник фотографии: Фото предоставлено пресс-службой администрации Наровчатского района
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18.08.2020 07:12
В Пензе «Пойменную дубраву» намерены объявить памятником природы
14.08.2020 12:53
В Пензе ищут виновных в загрязнении Суры нефтепродуктами
13.08.2020 16:20
В СНТ Бессоновского района разгорелся скандал из-за нового председателя
13.08.2020 16:06
Революция материнства: пензенский педиатр развеивает мифы о родительстве в соцсетях
13.08.2020 07:15
В чем сила, сестра? Монологи пензенских феминисток
07.08.2020 03:40
«Мы отмечаем день рождения, нам исполнился год» - Виктор Рубцов о медиахолдинге «Экспресс»
05.08.2020 14:55
Пензенские библиотекари выступили против отдельных помещений для изданий 18+
04.08.2020 08:33
Спасли от гибели: в Пензенской области отреставрировали дом-келью святого старца Иоанна
03.08.2020 18:02
Футболисты «Зенита-2005» вышли на первую после пандемии тренировку в +36
02.08.2020 09:44
Выпускной-2020. Кто и как готовит школьников к празднику
31.07.2020 17:02
В Пензе на улице Кижеватова установили новые светофоры
31.07.2020 13:41
В Пензе решается судьба памятника истории и культуры XIX века
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28.07.2020 07:30
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27.07.2020 07:31
Cберечь то, что осталось. Как «Том Сойер фест» возвращает Пензе историю
24.07.2020 14:20
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22.07.2020 07:30
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20.07.2020 07:29
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17.07.2020 07:30
«Локомотив-Пенза» — проект молодой, но не краткосрочный
17.07.2020 06:25
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16.07.2020 08:25
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16.07.2020 07:32
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15.07.2020 10:07
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