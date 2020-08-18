В Наровчатском районе власти выстраивают диалог с жителями в социальных сетях

В Наровчатском районе муниципальные власти отслеживают публикации пользователей социальных сетей и прорабатывают каждую жалобу от жителей – предметная критика и сообщения о проблемных ситуациях не остаются без внимания чиновников. Делается это в соответствии с поручением главы администрации Наровчатского района Алевтины Решетченко на постоянной основе и под ее контролем.

«Нет дорог, нет освещения… Заросшие старые дома бурьяном – это совсем другая больная тема», – написала в социальной сети «Instagram» Анна Г. из села Шиловка.

«Ремонт дороги «с. Наровчат - с. Шиловка» будет произведен до окончания 2020 года, – женщине ответила администрация Наровчатского района. – Замена электрических ламп уличного освещения запланирована на последнюю декаду августа 2020 года. В настоящее время ведется обкос нежилых домов, и в ближайшее время данная работа будет завершена».

Андрей Ч. в социальной сети «ВКонтакте» сообщил, что на улице Куйбышева в селе Наровчат отключено водоснабжение, и что в месте, где проходит центральный водопровод, стоит большая лужа.

«Все ремонтные на водопроводной линии работы завершены. специалисты муниципального унитарное предприятия "Наровчатское ЖКХ" (директор Кочетков Алексей Геннадьевич, телефон 8 (841-63) 2-16-60) действительно обследовали данную территорию. По их заключению, лужа стоит от дождя, порыва водопроводной линии не обнаружено. Для того, чтобы исключить порыв на линии будет дополнительно обследована данная территория», – прокомментировала ситуацию администрация Наровчатского района.

«Наши жители в социальных сетях обмениваются информацией между собой, откликаются на актуальные и острые для поселений Наровчатского района темы, это данность, – пояснила руководитель муниципалитета Алевтина Решетченко. – Соответственно, исходя из реалий, мы занимаемся мониторингом соцсетей, моментально реагируем на критику со стороны граждан, ведем информационную и разъяснительную работу как через районную прессу, так и посредством социальных медиа. Наивно полагать, что абсолютно все проблемы местного значения можно решить сразу, одномоментно, как говорится, одним махом – где-то требуются серьезные капиталовложения, где-то решение может быть найдено в течение недели, либо месяца. Однако, в любом случае, диалог власти и жителей должен быть – и в онлайне, и оффлайне».

Задать вопрос специалистам администрации Наровчатского района, высказать свои предложения или поделиться новостью можно на ее официальных публичных страницах и аккаунтах в социальных сетях: «ВКонтакте», «Одноклассники», «Instagram», «Facebook» и «Twitter».