В кафе на улице Луначарского продавали алкоголь без лицензии

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В пензенском кафе, расположенном на улице Луначарского, продавали алкогольную продукцию без лицензии.
18 августа сотрудники Управления содействия развитию малого и среднего предпринимательства, администрации города Пензы и Железнодорожного района провели обход на улицах двух улицах города.
В пресс-службе городской администрации сообщили, что нарушение они выявили только в одном месте: в кафе на улице Луначарского. В нем продавали алкоголь без лицензии. В торговом объекте установили и другие нарушения: отсутствие меню, прейскуранта, ценников на некоторые товары.
Бармена кафе привлекли к административной ответственности. Нелегальная алкогольная продукция была изъята из оборота.