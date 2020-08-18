В рамках «Лета в городе» юные артисты устроили праздник на ул. Ватутина

В Пензе на улице Ватутина накануне пришел праздник. Там высадился целый десант музыкантов, их выступление прошло в рамках полюбившейся пензенцам акции «Лето в городе» (0+).

Пасмурная погода хорошему настроению - не помеха. Так решили артисты музыкальной школы №4. Запланированный концерт во дворе дома №2 на улице Ватутина не стали отменять и, как оказалось, - не зря. Десятки местных жителей заняли места рядом с импровизированной сценой. Кроме того, некоторые наблюдали за выступлениями из своих окон.

«Очень приятно что собираются, выступают, послушать детей очень приятно. Они молодцы. Хорошо выступают», - призналась одна из местных жителей.

Концерт воспитанников детской музыкальной школы №4 на улице Ватутина прошел в рамках акции «Лето в городе». Среди номеров были как народные, так и эстрадные. Кроме того, своим творчеством зрителей порадовали и инструменталисты.

«Соскучились по публике. Дети публичные, они много выступают не только на конкурсах, но и на всех площадках каждое лето. Несмотря на погодные условия, нам приятно, что нас принимают тепло, что дети проявляют и выражают свой талант так, как умеют», - отметила директор музыкальной школы №4 города Пензы Светлана Балясникова.

В ближайшее время у артистов музыкальной школы №4 запланировано еще несколько выступлений, сообщает «Экспресс».