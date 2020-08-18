В Пензе в честь Дня географа открыли фотовыставку

С праздником членов общества поздравил губернатор Иван Белозерцев. Он отметил, областное отделение РГО является лучшим в стране.

«Это стало возможным благодаря неуемной жизненной энергии и активности Игоря Пантюшова как руководителя. Он сумел объединить ученых, молодежь, ветеранов, сподвижников Пензенской области. Очень много проектов реализовано на территории региона. Вы своей работой доказали, что имеете право на получение федерального гранта, часть которого была направлена на установку памятника Лаврентию Загоскина», - добавил глава региона и пожелал здоровья и благополучия.

Членам РГО были торжественно вручены благодарности губернатора, ЗакСобра, а также грамоты самого общества и управления Роспотребнадзора. Космонавт, Герой РФ, председатель Пензенского областного отделения Русского географического общества Александр Самокутяев вручил билеты новым членам РГО, а также поздравил участников с праздником, отметив заслуги Игоря Пантюшова.

Сам председатель областного отделения РГО сообщил, что 175 лет - значимая дата, но у Пензенского областного отделения тоже юбилей - 10 лет.

«У нас сложилась серьезная команда, состоящая из учителей географии, ученых и просто инициативных граждан, которые свободное время посвящают изучению природы, историко-культурного наследия Сурского края и не только. Мы делаем международные экспедиции, есть особо движение в природоохранной деятельности «Зеленая волна» которая насчитывает более 4 тысяч участников.

В тоже время мы преуспевает в возвращении славных имен на родину, например, установили два памятника Лаврентию Загоскину. Также у нас существует уникальный, единственный в России музей экспедиций, где мы сосредоточили информацию о всех Пензенских исследователях. У нас работает молодежный клуб на базе ПГУ, которые объединяет студентов-любителей географии, много мероприятий и исследований посвящено полярникам. Особенно отмечу экспедиционный центр. У нас очень много экспедиций, которые несут не только познавательный, но и исследовательский характер», - резюмировал Игорь Пантюшов.