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18.08.2020г.
В Пензе в честь Дня географа открыли фотовыставку

В Пензе в честь Дня географа открыли фотовыставку

Вт, 18.08.20 18:12
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18 августа в киноконцертном зале «Пенза» состоялось открытие всероссийской фотовыставки «Первозданная Россия», посвященной Дню географа. Также пензенцы увидели гашение юбилейного почтового блока Почта России, которое прошло в честь 175-летия русского географического общества (РГО).

С праздником членов общества поздравил губернатор Иван Белозерцев. Он отметил, областное отделение РГО является лучшим в стране.

«Это стало возможным благодаря неуемной жизненной энергии и активности Игоря Пантюшова как руководителя. Он сумел объединить ученых, молодежь, ветеранов, сподвижников Пензенской области. Очень много проектов реализовано на территории региона. Вы своей работой доказали, что имеете право на получение федерального гранта, часть которого была направлена на установку памятника Лаврентию Загоскина», - добавил глава региона и пожелал здоровья и благополучия.

Членам РГО были торжественно вручены благодарности губернатора, ЗакСобра, а также грамоты самого общества и управления Роспотребнадзора. Космонавт, Герой РФ, председатель Пензенского областного отделения Русского географического общества Александр Самокутяев вручил билеты новым членам РГО, а также поздравил участников с праздником, отметив заслуги Игоря Пантюшова.

Сам председатель областного отделения РГО сообщил, что 175 лет - значимая дата, но у Пензенского областного отделения тоже юбилей - 10 лет.

«У нас сложилась серьезная команда, состоящая из учителей географии, ученых и просто инициативных граждан, которые свободное время посвящают изучению природы, историко-культурного наследия Сурского края и не только. Мы делаем международные экспедиции, есть особо движение в природоохранной деятельности «Зеленая волна» которая насчитывает более 4 тысяч участников.

В тоже время мы преуспевает в возвращении славных имен на родину, например, установили два памятника Лаврентию Загоскину. Также у нас существует уникальный, единственный в России музей экспедиций, где мы сосредоточили информацию о всех Пензенских исследователях. У нас работает молодежный клуб на базе ПГУ, которые объединяет студентов-любителей географии, много мероприятий и исследований посвящено полярникам. Особенно отмечу экспедиционный центр. У нас очень много экспедиций, которые несут не только познавательный, но и исследовательский характер», - резюмировал Игорь Пантюшов.

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В Пензе «Пойменную дубраву» намерены объявить памятником природы
14.08.2020 12:53
В Пензе ищут виновных в загрязнении Суры нефтепродуктами
13.08.2020 16:20
В СНТ Бессоновского района разгорелся скандал из-за нового председателя
13.08.2020 16:06
Революция материнства: пензенский педиатр развеивает мифы о родительстве в соцсетях
13.08.2020 07:15
В чем сила, сестра? Монологи пензенских феминисток
07.08.2020 03:40
«Мы отмечаем день рождения, нам исполнился год» - Виктор Рубцов о медиахолдинге «Экспресс»
05.08.2020 14:55
Пензенские библиотекари выступили против отдельных помещений для изданий 18+
04.08.2020 08:33
Спасли от гибели: в Пензенской области отреставрировали дом-келью святого старца Иоанна
03.08.2020 18:02
Футболисты «Зенита-2005» вышли на первую после пандемии тренировку в +36
02.08.2020 09:44
Выпускной-2020. Кто и как готовит школьников к празднику
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31.07.2020 13:41
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