В Пензе стартовал турнир «Кубок «Дизеля»

В Пензе продолжают поддерживать традицию, которой уже более 15 лет. В областном центре стартовал предсезонный хоккейный турнир «Кубок «Дизеля» (0+). Кроме хозяев льда, за трофей борются воронежский «Буран» и новокузнецкий «Металлург». А первым соперником дружины Алексея Ваулина стал хоккейный клуб «Тамбов».

Четыре игры подряд - такого в регулярном чемпионате Высшей хоккейной лиги не увидишь. Предсезонный «Кубок «Дизеля» - совсем другое дело. К этому турниру хозяева льда подходили в статусе действующего чемпиона. И рассчитывали порадовать болельщиков снова. Поэтому в дебютном матче против «Тамбова» «желто-синие» сразу завладели инициативой и в одной из острых атак открыли счет. Автором первой шайбы пензенцев стал Денис Ковалев.

После пропущенной шайбы гости стали действовать активнее и в концовке первого периода сравняли счет. Вторая двадцатиминутка подарила болельщикам еще больше голов. У «Дизеля» Максим Колмыков сделал дубль. На это тамбовчане ответили лишь одним точным броском. А вот начало третьего игрового отрезка осталось за ними. Они дважды поразили ворота пензенцев. Однако Александр Агапов выровнял положение. Игра перешла в овертайм. Потребовалась и серия буллитов, где точнее были гости. Несмотря на поражение в стартовой встрече, задачи перед «желто-синими» стоят прежние.

«Ожидаем, конечно, красивой игры, новых открытий в связках, доказательств того, что тренерский штаб задумал. Убедиться в чем-то либо, наоборот, опровергнуть свои какие-то мысли. В любом случае, надеемся, что каждый получит правильные выводы для формирования команды. Ну и, конечно, некий разогрев перед сезоном», - отметил исполнительный директор ХК «Дизель» Владимир Романов.

Следующим соперником дружины Алексея Ваулина станет хорошо знакомый нашим болельщикам новокузнецкий «Металлург». Для команд это будет уже третья встреча между собой в рамках предсезонной подготовки. Кроме того, «Дизелю» предстоит матч с воронежским «Бураном», сообщает телеканал «Экспресс».