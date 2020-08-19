В Пензенской области пройдет «Мастер-оружейник»

К конкурсу АрМИ-2020 «Мастер-оружейник» в этом году впервые присоединятся сборные Конго, Лаоса, Камбоджи и Абхазии. Всего в соревнованиях в рамках армейских международных игр примут участие 8 команд, в том числе и лучшие военные из России, Узбекистана, Армении и Ирана.

Конкурс пройдет в 5 этапов. Старт намечен на воскресение, 23 августа, в Пензенской области. На протяжении недели участники будут состязаться в экстремальной буксировке, выполнять ремонт артиллерийского орудия, зенитных установок, реактивных систем залпового огня, а также проводить контрольные стрельбы.

Финальным днем станет 31 августа. В последний день лета пройдет эстафета ремонтных взводов, после чего судьи объявят имена победителей АрМИ-2020 «Мастер-оружейник» (0+), сообщает телеканал «Экспресс».