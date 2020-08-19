В Пензенской области пройдет «Мастер-оружейник»

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Конкурс пройдет в 5 этапов. Старт намечен на воскресение, 23 августа, в Пензенской области. На протяжении недели участники будут состязаться в экстремальной буксировке, выполнять ремонт артиллерийского орудия, зенитных установок, реактивных систем залпового огня, а также проводить контрольные стрельбы.
Финальным днем станет 31 августа. В последний день лета пройдет эстафета ремонтных взводов, после чего судьи объявят имена победителей АрМИ-2020 «Мастер-оружейник» (0+), сообщает телеканал «Экспресс».