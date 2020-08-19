В Беково муж замахнулся ножом на жену и отрезал клок ее волос - прокуратура

Так, вечером 23 июля ним и его супругой возникла ссора из-за того, что глава семейства часто выпивал. В пресс-службе областной прокуратуры рассказали, что в момент, когда женщина начала мыть посуду, мужчина вооружился ножом, схватил ее за волосы, отрезал их клочок и выбросил в раковину. После этого он замахнулся на жену ножом и пригрозил убийством.

Ее крики привлекли внимание находившихся в доме гостей. Увидев их, злоумышленник покинул помещение. На место происшествия были вызваны сотрудники полиции. В ходе расследования бековчанин пояснил, что хотел не убить, а лишь припугнуть супругу, поскольку ему надоели ее претензии к его увлечению алкоголем.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.