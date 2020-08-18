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18.08.2020г.
Жители Воскресеновки оценили готовность школы к приему детей

Жители Воскресеновки оценили готовность школы к приему детей

Вт, 18.08.20 20:25
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В Пензенской области завершается приемка школ. Состояние учебных заведений оценивают сотрудники МЧС, Роспотребнадзора и Росгвардии. В Вокресеновке же мамы и папы учащихся тоже решили посмотреть, как встретят их детей после долгого перерыва.

Перед сельской школой в Воскресеновке уже припаркован автобус для детей. К началу учебного года все готово. Образовательному учреждению осталось пройти приемку родителей.

Турникеты в школе установили недавно. Теперь дети смогут попасть на урок только по специальным картам, родители - исключительно по согласованию с классным руководителем. Но мам больше интересует здоровье ребятишек. Ковид в школу пройти не должен. Уже закупили бесконтактные термометры. Запасы антисептиков и дезсредств родительский комитет проверяет тут же: объем достаточный, состав безопасен для детей и смертелен для инфекций. В столовой -тоже новые правила – классы не должны пересекаться.

Кстати, с этого учебного года раз в день младшие классы будут получать горячие обеды бесплатно. Все четверо детей Оксаны Габриель учатся в этой школе. Женщина проверяет рабочее место одной из своих дочерей.

«Наши дети проводят в школе очень много времени. Считай, больше половины дня, это их второй дом, по крайней мере у моих, еще есть и секции, в кокторых они после уроков проводят. Здесь они питаются, считай, два-три раза они здесь кушают, поэтому, конечно, я хочу знать, как мои дети проводят большую половину дня», - отметила Оксана Габриель, член родительского комитета средней школы с. Воскресеновка им. В. О. Ключевского.

«Были выделены дополнительные средства, более 8 миллионов рублей, на приведение в порядок инфраструктуры, оборудования, и удалось успешно пройти данную процедуру», - пояснил Роман Греднев, начальник отдела образования администрации Пензенского района.

Отремонтировали туалеты и заменили пожарные шкафы. В новом учебном году каждый класс будет заниматься в отдельном кабинете. Исключения - занятия по физике, химии и физкультуре. А вот надпись: «Стань лучше!» над входом в спортивный зал можно расценивать и как призыв к ремонту.

Много детей, которые увлекаются спортом, здесь работают секции, им очень нравится, а состояние зала не позволяет в полной мере раскрыть все способности детей. На ремонт зала понадобится 2 миллиона 700 тысяч рублей. Педагоги рассчитывают получить их в ближайшее время. Но и сейчас родители учеников поставили школу за подготовку «отлично», сообщает телеканал «Экспресс».

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14.08.2020 12:53
В Пензе ищут виновных в загрязнении Суры нефтепродуктами
13.08.2020 16:20
В СНТ Бессоновского района разгорелся скандал из-за нового председателя
13.08.2020 16:06
Революция материнства: пензенский педиатр развеивает мифы о родительстве в соцсетях
13.08.2020 07:15
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07.08.2020 03:40
«Мы отмечаем день рождения, нам исполнился год» - Виктор Рубцов о медиахолдинге «Экспресс»
05.08.2020 14:55
Пензенские библиотекари выступили против отдельных помещений для изданий 18+
04.08.2020 08:33
Спасли от гибели: в Пензенской области отреставрировали дом-келью святого старца Иоанна
03.08.2020 18:02
Футболисты «Зенита-2005» вышли на первую после пандемии тренировку в +36
02.08.2020 09:44
Выпускной-2020. Кто и как готовит школьников к празднику
31.07.2020 17:02
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31.07.2020 13:41
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