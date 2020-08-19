Уроженец Тамбова, находясь в Пензе, обманул доверчивую женщину

Сотрудники городского управления МВД раскрыли мошенничество с широкой географией: жительницу Тулы на 130 тысяч обманул уроженец Тамбова. При этом мужчина находился в Пензе.

«Потерпевшая рассказала, что на одном из сайтов разместила объявление о предоставлении услуг сиделки. Через некоторое время на ее сотовый телефон позвонил неизвестный мужчина и сказал, что заинтересовался ее предложением и хочет воспользоваться услугами.

Затем мужчина предложил перевести ей предоплату в размере 4 тысячи рублей, для этого женщине нужно было дойти до ближайшего банкомата», - рассказал Евгения Мухина, следователь отдела следственного управления УМВД России по городу Пензе.

При этом неизвестный постоянно был на связи и диктовал, какие операции нужно выполнить. Затем он сообщил, что якобы случайно отправил на ее карту крупную сумму. Женщина сняла средства и перевела на счет злоумышленника. И только потом поняла, что попалась на уловку афериста.

Мужчину задержали, ему грозит до 5 лет лишения свободы, сообщает «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.