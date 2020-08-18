Годовщина «Экспресса». Начальник технического отдела Андрей Трошин

В августе 2019-го в Пензенской области был образован медиахолдинг «Экспресс». Чтобы картинка была яркой, а сигнал - без сбоев, работает целая команда.

Инженер радиоэлектронной аппаратуры по образованию, Андрей Трошин никогда не думал, что попадет на радио и уж, тем более, - телевидение. Свой карьерный путь начинал в мастерской по ремонту оборудования, а потом случайно попал на один из пензенских каналов. Поработав там немного, получил предложение перейти на «Экспресс».

«Это был сентябре 99-го года. Тогда запускали новый проект, новую программу «В центре внимания». Готовили студию. Я вообще новый человек на новом месте оказался. Хорошо, были люди, которые помогали и поддерживали», - рассказывает Андрей Трошин, начальник технического отдела медиахолдинга «Экспресс».

С тех пор ни разу не подумал сменить профессию или место работы. Уже год Андрей возглавляет техническую службу медиахолдинга «Экспресс». Коллеги говорят, что к нему можно обратиться по любому вопросу.

«Сделать может продукт высшего класса. У него все на местах, у него все распланировано, у него все занимаются своим делом», - считает Елена Гудыменко, управляющий делами медиахолдинга «Экспресс».

«Вообще золотые руки, вот просто золотые руки. И он всегда невозмутим, и вообще это тот человек, с которым я бы пошел в разведку», - признается Евгений Иналдиев, продюсер медиахолдинга «Экспресс».

Андрей Трошин признается: с творческими людьми взаимодействовать интересно, всегда есть, над чем поломать голову. Работы у его отдела хватает всегда. Технологии не стоят на месте, а чтобы за ними угнаться, нужно совершенствоваться.

«Запустили сейчас HD-вещание из «Первой студии», до этого были в таком формате только новости, а сейчас есть возможность все программы вести из студии в таком качестве в прямом эфире. Планируем еще модернизацию, чтобы можно было оперативно работать и на выезде в прямых эфирах», - отмечает Андрей Трошин.

Это могло произойти и раньше, но пандемия внесла коррективы в работу поставщиков. Но как только оборудование поступит технический отдел медиахолдинга, его незамедлительно настроит и запустит, сообщает телеканал "Экспресс".

Видео предоставлено каналом.