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18.08.2020г.
Годовщина «Экспресса». Начальник технического отдела Андрей Трошин

Годовщина «Экспресса». Начальник технического отдела Андрей Трошин

Вт, 18.08.20 22:10
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В августе 2019-го в Пензенской области был образован медиахолдинг «Экспресс». Чтобы картинка была яркой, а сигнал - без сбоев, работает целая команда.

Инженер радиоэлектронной аппаратуры по образованию, Андрей Трошин никогда не думал, что попадет на радио и уж, тем более, - телевидение. Свой карьерный путь начинал в мастерской по ремонту оборудования, а потом случайно попал на один из пензенских каналов. Поработав там немного, получил предложение перейти на «Экспресс».

«Это был сентябре 99-го года. Тогда запускали новый проект, новую программу «В центре внимания». Готовили студию. Я вообще новый человек на новом месте оказался. Хорошо, были люди, которые помогали и поддерживали», - рассказывает Андрей Трошин, начальник технического отдела медиахолдинга «Экспресс».

С тех пор ни разу не подумал сменить профессию или место работы. Уже год Андрей возглавляет техническую службу медиахолдинга «Экспресс». Коллеги говорят, что к нему можно обратиться по любому вопросу.

«Сделать может продукт высшего класса. У него все на местах, у него все распланировано, у него все занимаются своим делом», - считает Елена Гудыменко, управляющий делами медиахолдинга «Экспресс».

«Вообще золотые руки, вот просто золотые руки. И он всегда невозмутим, и вообще это тот человек, с которым я бы пошел в разведку», - признается Евгений Иналдиев, продюсер медиахолдинга «Экспресс».

Андрей Трошин признается: с творческими людьми взаимодействовать интересно, всегда есть, над чем поломать голову. Работы у его отдела хватает всегда. Технологии не стоят на месте, а чтобы за ними угнаться, нужно совершенствоваться.

«Запустили сейчас HD-вещание из «Первой студии», до этого были в таком формате только новости, а сейчас есть возможность все программы вести из студии в таком качестве в прямом эфире. Планируем еще модернизацию, чтобы можно было оперативно работать и на выезде в прямых эфирах», - отмечает Андрей Трошин.

Это могло произойти и раньше, но пандемия внесла коррективы в работу поставщиков. Но как только оборудование поступит технический отдел медиахолдинга, его незамедлительно настроит и запустит, сообщает телеканал "Экспресс".

Видео предоставлено каналом.  

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18.08.2020 07:12
В Пензе «Пойменную дубраву» намерены объявить памятником природы
14.08.2020 12:53
В Пензе ищут виновных в загрязнении Суры нефтепродуктами
13.08.2020 16:20
В СНТ Бессоновского района разгорелся скандал из-за нового председателя
13.08.2020 16:06
Революция материнства: пензенский педиатр развеивает мифы о родительстве в соцсетях
13.08.2020 07:15
В чем сила, сестра? Монологи пензенских феминисток
07.08.2020 03:40
«Мы отмечаем день рождения, нам исполнился год» - Виктор Рубцов о медиахолдинге «Экспресс»
05.08.2020 14:55
Пензенские библиотекари выступили против отдельных помещений для изданий 18+
04.08.2020 08:33
Спасли от гибели: в Пензенской области отреставрировали дом-келью святого старца Иоанна
03.08.2020 18:02
Футболисты «Зенита-2005» вышли на первую после пандемии тренировку в +36
02.08.2020 09:44
Выпускной-2020. Кто и как готовит школьников к празднику
31.07.2020 17:02
В Пензе на улице Кижеватова установили новые светофоры
31.07.2020 13:41
В Пензе решается судьба памятника истории и культуры XIX века
30.07.2020 17:36
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30.07.2020 03:01
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28.07.2020 07:30
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27.07.2020 07:31
Cберечь то, что осталось. Как «Том Сойер фест» возвращает Пензе историю
24.07.2020 14:20
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22.07.2020 07:30
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20.07.2020 07:29
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17.07.2020 07:30
«Локомотив-Пенза» — проект молодой, но не краткосрочный
17.07.2020 06:25
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16.07.2020 08:25
Пензенцы вывели производство авиатренажеров на новый уровень
16.07.2020 07:32
Пензячки лишились возможности родить в перинатальном центре Заречного
15.07.2020 10:07
Три пензенских сквера преобразят до конца года. ПРОЕКТЫ
15.07.2020 07:29
Анатолий Квитко: Ренессанс пензенского бокса 70-80-х возможен
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