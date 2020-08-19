print_r(EVAL)
Class: None | Type: Unknow | Function: eval
File: /var/www/www-root/data/www/penza-press.ru/functions/func.common.php(147) : eval()'d code line 37
Array
(
    [temp] => +10
    [weatherType] => ясно
    [image] => https://yastatic.net/weather/i/icons/blueye/24/skc_n.png
)
Погода
ясно
+10 оС
1:47
19.08.2020г.
Пензенское отделение РГО отметило 175-летие организации

Пензенское отделение РГО отметило 175-летие организации

Вт, 18.08.20 23:35
Просмотров: 336

«Русское географическое общество» 18 августа отметило юбилей. За почти два столетия исследователи провели более 3 тысяч экспедиций. Под флагом РГО осваивали Арктику, Сибирь и Дальний восток. Свой вклад внесло и пензенское региональное отделение. В праздничный день виновники торжества собрались в киноконцертном зале «Пенза».

Такая величественная и разнообразная природа на кадрах 50 лучших фотографов дикой природы страны. На выставке «Первозданная Россия» можно увидеть места неизведанные и известные, которые открыли десятки лет назад, но продолжают исследовать и сегодня. Этим занимаются члены «Русского географического общества», без которых многие уникальные маршруты и памятники остались бы в забытьи, а возможно, и вовсе, исчезли.

18 августа организация отмечает знаменательную дату - 175 лет со дня основания. Председатель регионального отделения Игорь Пантюшов говорит - это не просто увлечение, а дело всей жизни.

«С детства тянуло в различные походы, путешествия. Отец у меня военный человек, мы на рыбалку - на Хопер, на Узу, на Сурское водохранилище. Месяцами уезжали. И, собственно, у меня вот любовь к природе, любовь к нашей земле именно с детства и присутствует. Поэтому это была моя мечта - воплотить вот эти детские нереализованные чувства. Не называю амбициями, не называю планами, а именно чувствами», - признается Игорь Пантюшов, председатель Пензенского областного отделения Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество».

Однако изучение родного края - это не только поездки по красивым местам, но и титаническая работа над экологическими проблемами, борьба с незаконными свалками и стоками. Продолжает речь своего мужа Ольга Ильина.

«Трудно. Трудно и по сей день, конечно. Мы – супруги, и надо идти в одну ногу. И так как я еще возглавляю городское отделение РГО, нам попроще, уже 10 лет работаем. Работаем до 5 утра иногда, хочется перерезать ему все провода, чтобы он лег спать, потому что в 7 утра – подъем», - рассказывает Ольга Ильина, председатель городского отделения Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество.

«Вы своей работой, своими усилиями побуждаете нашу молодежь к познанию Пензенского края, и не только Пензенского края. Благодаря вам много различных экологических проектов реализовано на территории Пензенской области», - отмтеил Иван Белозерцев, губернатор Пензенской области.

Активисты пензенского отделения РГО - люди разных профессий и интересов, объединенные одним - любовью к Родине. За вклад в развитие движения они получили благодарственные письма губернатора.

Читайте также:
Годовщина «Экспресса». Начальник технического отдела Андрей Трошин
22:10
Жители Воскресеновки оценили готовность школы к приему детей
20:25
Поделиться
Новости СМИ2

Эксклюзив

Мама в декрете из Пензы рассказала о том, как стала жертвой аферистов
18.08.2020 07:12
В Пензе «Пойменную дубраву» намерены объявить памятником природы
14.08.2020 12:53
В Пензе ищут виновных в загрязнении Суры нефтепродуктами
13.08.2020 16:20
В СНТ Бессоновского района разгорелся скандал из-за нового председателя
13.08.2020 16:06
Революция материнства: пензенский педиатр развеивает мифы о родительстве в соцсетях
13.08.2020 07:15
В чем сила, сестра? Монологи пензенских феминисток
07.08.2020 03:40
«Мы отмечаем день рождения, нам исполнился год» - Виктор Рубцов о медиахолдинге «Экспресс»
05.08.2020 14:55
Пензенские библиотекари выступили против отдельных помещений для изданий 18+
04.08.2020 08:33
Спасли от гибели: в Пензенской области отреставрировали дом-келью святого старца Иоанна
03.08.2020 18:02
Футболисты «Зенита-2005» вышли на первую после пандемии тренировку в +36
02.08.2020 09:44
Выпускной-2020. Кто и как готовит школьников к празднику
31.07.2020 17:02
В Пензе на улице Кижеватова установили новые светофоры
31.07.2020 13:41
В Пензе решается судьба памятника истории и культуры XIX века
30.07.2020 17:36
«Царское варенье» из крыжовника по рецепту жены Брежнева. Мастер-класс
30.07.2020 03:01
Врач из Пензы о выборе профессии: Я исполнила мечту своего деда
28.07.2020 07:30
Фермер из Мокшана рассказал, как с нуля наладил производство картофеля
27.07.2020 07:31
Cберечь то, что осталось. Как «Том Сойер фест» возвращает Пензе историю
24.07.2020 14:20
Надежда на совесть: о чем следует помнить заказчику при совершении госзакупок
22.07.2020 07:30
Как выжить в лесу. Мастер-класс от поисковика для «Пенза-Пресс»
20.07.2020 07:29
Особняк в историческом центре Пензы ждет реставрация. Эксклюзив
17.07.2020 07:30
«Локомотив-Пенза» — проект молодой, но не краткосрочный
17.07.2020 06:25
Талантливые и независимые. Три истории успеха молодых людей из Пензы
16.07.2020 08:25
Пензенцы вывели производство авиатренажеров на новый уровень
16.07.2020 07:32
Пензячки лишились возможности родить в перинатальном центре Заречного
15.07.2020 10:07
Три пензенских сквера преобразят до конца года. ПРОЕКТЫ
15.07.2020 07:29
Анатолий Квитко: Ренессанс пензенского бокса 70-80-х возможен
15.07.2020 06:25
Получившая квартиру врач из Пензы рассказала о жилье и отношении к профессии
14.07.2020 15:58
Эстетика малых городов: интервью с пензенским архитектором о благоустройстве
14.07.2020 07:15
Мама в декрете из Пензы рассказала о том, как стала жертвой аферистов
18.08.2020 07:12
В Пензе «Пойменную дубраву» намерены объявить памятником природы
14.08.2020 12:53
В Пензе ищут виновных в загрязнении Суры нефтепродуктами
13.08.2020 16:20
В СНТ Бессоновского района разгорелся скандал из-за нового председателя
13.08.2020 16:06
Революция материнства: пензенский педиатр развеивает мифы о родительстве в соцсетях
13.08.2020 07:15
В чем сила, сестра? Монологи пензенских феминисток
07.08.2020 03:40
«Мы отмечаем день рождения, нам исполнился год» - Виктор Рубцов о медиахолдинге «Экспресс»
05.08.2020 14:55
Пензенские библиотекари выступили против отдельных помещений для изданий 18+
04.08.2020 08:33
Спасли от гибели: в Пензенской области отреставрировали дом-келью святого старца Иоанна
03.08.2020 18:02
Футболисты «Зенита-2005» вышли на первую после пандемии тренировку в +36
02.08.2020 09:44
Выпускной-2020. Кто и как готовит школьников к празднику
31.07.2020 17:02
В Пензе на улице Кижеватова установили новые светофоры
31.07.2020 13:41
В Пензе решается судьба памятника истории и культуры XIX века
30.07.2020 17:36
«Царское варенье» из крыжовника по рецепту жены Брежнева. Мастер-класс
30.07.2020 03:01
Врач из Пензы о выборе профессии: Я исполнила мечту своего деда
28.07.2020 07:30
Фермер из Мокшана рассказал, как с нуля наладил производство картофеля
27.07.2020 07:31
Cберечь то, что осталось. Как «Том Сойер фест» возвращает Пензе историю
24.07.2020 14:20
Надежда на совесть: о чем следует помнить заказчику при совершении госзакупок
22.07.2020 07:30
Как выжить в лесу. Мастер-класс от поисковика для «Пенза-Пресс»
20.07.2020 07:29
Особняк в историческом центре Пензы ждет реставрация. Эксклюзив
17.07.2020 07:30
«Локомотив-Пенза» — проект молодой, но не краткосрочный
17.07.2020 06:25
Талантливые и независимые. Три истории успеха молодых людей из Пензы
16.07.2020 08:25
Пензенцы вывели производство авиатренажеров на новый уровень
16.07.2020 07:32
Пензячки лишились возможности родить в перинатальном центре Заречного
15.07.2020 10:07
Три пензенских сквера преобразят до конца года. ПРОЕКТЫ
15.07.2020 07:29
Анатолий Квитко: Ренессанс пензенского бокса 70-80-х возможен
15.07.2020 06:25
Получившая квартиру врач из Пензы рассказала о жилье и отношении к профессии
14.07.2020 15:58
Эстетика малых городов: интервью с пензенским архитектором о благоустройстве
14.07.2020 07:15

Мы используем cookies для улучшения работы сайта и обеспечения удобства пользователей. Продолжая использовать этот сайт, Вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с Политикой использования cookies
Закрыть
×
Телеканал Экспресс
Радио Экспресс