Пензенское отделение РГО отметило 175-летие организации

«Русское географическое общество» 18 августа отметило юбилей. За почти два столетия исследователи провели более 3 тысяч экспедиций. Под флагом РГО осваивали Арктику, Сибирь и Дальний восток. Свой вклад внесло и пензенское региональное отделение. В праздничный день виновники торжества собрались в киноконцертном зале «Пенза».

Такая величественная и разнообразная природа на кадрах 50 лучших фотографов дикой природы страны. На выставке «Первозданная Россия» можно увидеть места неизведанные и известные, которые открыли десятки лет назад, но продолжают исследовать и сегодня. Этим занимаются члены «Русского географического общества», без которых многие уникальные маршруты и памятники остались бы в забытьи, а возможно, и вовсе, исчезли.

18 августа организация отмечает знаменательную дату - 175 лет со дня основания. Председатель регионального отделения Игорь Пантюшов говорит - это не просто увлечение, а дело всей жизни.

«С детства тянуло в различные походы, путешествия. Отец у меня военный человек, мы на рыбалку - на Хопер, на Узу, на Сурское водохранилище. Месяцами уезжали. И, собственно, у меня вот любовь к природе, любовь к нашей земле именно с детства и присутствует. Поэтому это была моя мечта - воплотить вот эти детские нереализованные чувства. Не называю амбициями, не называю планами, а именно чувствами», - признается Игорь Пантюшов, председатель Пензенского областного отделения Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество».

Однако изучение родного края - это не только поездки по красивым местам, но и титаническая работа над экологическими проблемами, борьба с незаконными свалками и стоками. Продолжает речь своего мужа Ольга Ильина.

«Трудно. Трудно и по сей день, конечно. Мы – супруги, и надо идти в одну ногу. И так как я еще возглавляю городское отделение РГО, нам попроще, уже 10 лет работаем. Работаем до 5 утра иногда, хочется перерезать ему все провода, чтобы он лег спать, потому что в 7 утра – подъем», - рассказывает Ольга Ильина, председатель городского отделения Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество.

«Вы своей работой, своими усилиями побуждаете нашу молодежь к познанию Пензенского края, и не только Пензенского края. Благодаря вам много различных экологических проектов реализовано на территории Пензенской области», - отмтеил Иван Белозерцев, губернатор Пензенской области.

Активисты пензенского отделения РГО - люди разных профессий и интересов, объединенные одним - любовью к Родине. За вклад в развитие движения они получили благодарственные письма губернатора.