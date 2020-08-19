В Пензенской области зарегистрировали 99 жертву коронавируса

В Пензенской области от коронавируса умер еще один пациент.

По словам пресс-секретаря губернатора и правительства области Дины Черемушкиной, с болезнью не справилась 65-летняя женщина. У пациентки было множество хронических заболеваний, причиной смерти стал коронавирус, осложненный пневмонией.

Таким образом, число погибших от Covid-19 в регионе достигло 99 человек.

Напомним, режим самоизоляции в регионе сохраняется для лиц старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями. Рекомендуется носить маски и перчатки, а также тщательно мыть руки по возвращении домой.