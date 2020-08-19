В России подорожают компьютеры и ноутбуки

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Осенью в России на 10-20% вырастут цены на компьютерную технику. Это произойдет из-за увеличения спроса и снижения курса рубля.
Как отметили «Известия», в настоящее время уже наблюдается дефицит на отдельные модели ноутбуков и комплектующие для персональных компьютеров (ПК).
По данным аналитиков, интерес к компьютерной технике в рунете вырос на 70%. Удовлетворить возросший спрос вендоры полностью не смогли из-за проблем, связанных с производством, доступностью процессоров, экранов, платформ для сборки и прочего. Заказы на ноутбуки, размещенные в августе-сентябре, смогут добраться до России, скорее всего, уже в начале 2021 года, считают эксперты.
Аналитики говорят о том, что цены на ноутбуки могут вырасти на 10%, а на комплектующие для ПК — на 20%. Специалисты отмечают, что подорожает вся электроника — даже та, которая производится в России — из-за роста цен на комплектующие, приобретаемые за рубежом.