Пензенцам рассказали об основных принципах здорового образа жизни

Заведующий отделом мониторинга здоровья – врач по медицинской профилактике областного центра медицинской профилактики Светлана Белкина поделилась с пензенцами основными принципами здорового образа жизни.

Данные многочисленных исследований показывают, что здоровье человека в любом возрасте более чем на 50 % зависит от образа жизни. Соблюдение здорового образа жизни – ключ к хорошему самочувствию в любом возрасте.

В стратегии формирования здорового образа жизни населения (ЗОЖ) это понятие звучит следующим образом: «образ жизни человека, направленный на предупреждение возникновения и развития неинфекционных заболеваний и характеризующийся исключением или сокращением действия поведенческих факторов риска, к числу которых относятся употребление табака, вредное потребление алкоголя, нерациональное питание, отсутствие физической активности, а также неадаптивное преодоление стрессов». А учитывая, что любые привычки, особенно те, которые формируются в детстве, оказывают большое влияние на качество жизни человека, основам ЗОЖ лучше придерживаться как можно раньше.

Курение является фактором риска, вносящим наибольший вклад в преждевременную смертность и инвалидность от целого ряда злокачественных новообразований, сердечно-сосудистых заболеваний, а также болезней органов дыхания. Лица, выкуривающие в день 20 и более сигарет, заболевают раком легких в 20 раз чаще, чем некурящие. Любая женщина мечтает иметь здорового ребенка. Но эта мечта может и не осуществиться, если женщина в период беременности продолжает курить. Мало кто из взрослых, употребляющих табак, задумывается о том, что воздействие вторичного табачного дыма, которое называется пассивное курение, опасно для окружающих, и прежде всего для детей. У младенцев, подвергшихся воздействию токсинов табачного дыма в результате курения матери, нередко наблюдается замедление роста и функционального развития легких. У детей постарше увеличивается риск возникновения и/или обострения астмы, пневмонии и бронхита. В доме, где родители или другие взрослые сами курят, удержать от курения взрослеющего ребенка сложно вдвойне. Единственный способ повлиять на подрастающее поколение - подать пример и бросить курить. Лучшим средством против курения является спорт, занятие искусством и другими интеллектуальными нагрузками. А самым простым способом избавиться от пагубной привычки – никогда не начинать курить.

По данным ВОЗ, среди людей в возрасте 20-39 лет примерно 13,5% всех случаев смерти связаны с алкоголем. Наиболее уязвимой к воздействию алкоголя оказывается нервная система. Потребление алкоголя также является причиной развития сердечно-сосудистых, отдельных форм онкологических заболеваний и заболеваний органов пищеварения. Продолжительность жизни алкоголиков на 15-17 лет меньше, чем людей непьющих. Безделье, скука, праздность - благодатная почва для расцвета любой вредной привычки, в том числе и склонности к алкоголю. Великий немецкий мыслитель Иоганн Вольфганг Гете одной фразой отразил весь огромный вред, наносимый пьянством: «Человечество могло бы достигнуть невероятных успехов, если бы смогло быть трезвым».

Каждому известно, что еда оказывает на человека огромное влияние. От того, что мы включаем в свой рацион, как готовим и употребляем пищу, зависит наше здоровье. По данным Росстата, в 2017 году 55% россиян имели избыточную массу тела, а 20,5% населения страдали ожирением. Особое опасение вызывает увеличение числа детей и подростков с ожирением: по России этот показатель увеличился на 5,3% за 2017 год. При переходе на рациональное сбалансированное питание нормализуется работа всех органов и систем, становится лучше самочувствие, появляется легкость.

Ежедневный рацион питания должен быть разнообразным и включать в себя молочные и мясные продукты, свежие овощи и фрукты (не менее 400 г. в день), бобовые и зерновые, рыбу и другие морепродукты. Принципы правильного питания пропагандируют отказ от фаст-фуда, сдобы и чрезмерного употребления сладостей и консервантов. Для здорового питания надо сократить потребление сахара (около 6 ч.л. в день), соли (не более 5 г. в день). Потреблять в пищу только свежие продукты. Очень важным считается потребление жидкости в достаточном объеме: для среднего взрослого человека нормой считается 2 л чистой воды в день в обычное время и 3 л – в жаркое, если нет ограничений по состоянию здоровья.

Чистую воду рекомендуется пить за 20-30 минут до еды или же спустя час после приема пищи. Не злоупотреблять растворимым кофе, чаем с ненатуральными добавками и ароматизаторами, сладкой газировками. Калорийность суточного рациона не должна превышать в среднем 2200-2600 ккал. Режим питания также имеет огромное значение: завтрак, второй завтрак, обед, полдник и ужин должны быть примерно в одно и то же время. Наиболее калорийную пищу рекомендуется употреблять на завтрак и обед. Всю пищу необходимо медленно и тщательно пережевывать.

Банальная фраза «движение – жизнь» очень точно отражает тот факт, что без адекватной двигательной активности, здоровье и полноценная жизнь невозможны. Сегодня многие страдают от различных заболеваний опорно-двигательного аппарата, наличия лишнего веса и прочих проблем, многие из которых обусловлены как раз недостатком физической активности. Физическая активность – один из основных компонентов здорового образа жизни. Для поддержания ЗОЖ не требуется изнурительных тренировок. Достаточно ежедневно всей семьей, встать утром на 20 минут раньше и сделать утреннюю гимнастику. А в течение рабочего дня позволить себе паузу для выполнения нескольких простых упражнений. После работы и полноценного ужина не помешает пешая прогулку на свежем воздухе. Вечер можно посвятить йоге, скандинавской ходьбе или другому спокойному виду спорта. Хорошо влияют на здоровье посещение танцев, плаванье в бассейне, езда на велосипеде и другое. Рекомендовано проходить до 10 тысяч шагов в сутки. При этом, следует помнить, что людям с хроническими заболеваниями необходима консультация лечащего врача.

Стрессы и переутомления, плохое настроение и депрессии негативно сказываются на работоспособности и здоровье человека любого возраста. Многозадачность на работе, необходимость выполнения рутинных дел, которые не приносят удовольствия, также не помогают улучшению здоровья и здоровому образу жизни. Негатив способен накапливаться годами, отравляя человека изнутри и мешая ему жить. Если самостоятельно не получается обеспечить контроль над эмоциями или предотвратить конфликт, то обратитесь за помощью к специалисту.

Здоровый образ жизни сложен только на первых порах, но потом он только помогает, обеспечивая хорошее самочувствие и настроение. А со временем при соблюдении его всей семьей вы заметите, что стали меньше болеть, чувствуете себя лучше и спокойнее, смогли достичь целей, которые казались раньше недостижимыми.