В Пензе суд завершил рассмотрение дела экс-мэра Александра Пашкова

Ленинский районный суд Пензы завершил рассмотрение уголовного дела в отношении экс-мэра Александра Пашкова и фактического учредителя ООО «ЦСК «Сигма» Сергея Богунова, которых обвиняют в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) при строительстве перинатального центра.

Согласно информации на сайте, 18 августа суд удалился в совещательную комнату для постановления приговора. По данным пресс-службы, оглашение состоится утром 24 августа.

Отметим, что первое заседание по уголовному делу состоялось еще в сентябре 2017 года, но в июне 2018-го его вернули прокурору. Соответствующее постановление было вынесено «на основании того, что обвинительное заключение составлено с нарушением требований настоящего Кодекса, а это исключает возможность постановления судом приговора или иного решения».

Спустя два года и почти два месяца, 25 июля 2019 года, уголовное дело вновь вернули на рассмотрение в Ленинский районный суд. Как сообщалось на сайте облпрокуратуры, постановление о возвращении дела прокурору было отменено президиумом Пензенского областного суда. 4 сентября прошлого года суд вновь приступил к рассмотрению дела. Почитать большой репортаж ИА «Пенза-Пресс» из зала суда можно ЗДЕСЬ.