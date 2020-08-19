Пензенец жестоко расправился с приятелем из-за пропавшего телефона - СКР

По данным пресс-службы регионального СУ СКР, 2 июля 48-летний мужчина выпивал у приятеля в квартире на ул. Центральной. Вечером горожанин отправился в магазин за добавкой, а перед уходом оставил свой телефон на зарядке. Когда он вернулся, то обнаружил пропажу гаджета, после чего обратился с вопросом к хозяину жилища. Тот ответил, что не знает, куда исчезла техника. Пензенец разозлился, схватил нож и ударил приятеля в грудь, после чего ушел.

53-летний мужчина скончался, 3 июля его тело обнаружил сосед. Злоумышленника задержали и заключили под стражу. Ранее он уже имел проблемы с законом – его судили за хулиганство, разбой, кражу и другое.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.