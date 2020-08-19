Скончался пензенский музыкант Юрий Максаков

«Вы могли его видеть и слышать на открытой сцене фестиваля Jazz May. Это один из тех замечательных музыкантов, который откликнулся на безумную затею с живым исполнением в ТЦ «Коллаж» и на железнодорожном вокзале в преддверии джазового фестиваля», - сообщили в официальной группе соцсети «ВКонтакте».

Отмечается, что Юрий Максаков боролся с тяжелой болезнью.