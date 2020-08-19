Беременные оказались наиболее уязвимыми для Covid-19

Риски коронавируса у беременных до сих пор недооценивались учеными. Так, согласно исследованиям Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США, ожидание малыша может стать фактором для повышенного риска тяжелого течения коронавируса.

Как сообщили «Известия», среди 91412 женщин репродуктивного возраста с Covid-19 зарегистрировали 8207 беременных, которые имели на 50% больше шансов попасть в отделения интенсивной терапии, чем их небеременные сверстницы. Также они на 70% чаще нуждались в искусственной вентиляции легких, хотя вероятность смерти у них была меньше.

Кроме того, в исследовании Агентства общественного здравоохранения Швеции говорится, что беременные или только что родившие зараженные женщины почти в шесть раз чаще попадают в отделения интенсивной терапии.

«Хотя беременность считается физиологически нормальным явлением, на организм женщины ложится двойная нагрузка. Почки и печень, сердечно-сосудистая система и органы дыхания работают в режиме повышенной интенсивности. Если прибавить к этому дополнительную нагрузку, которую испытывает организм во время борьбы с коронавирусом, получаем высокую вероятность того, что родившая мамочка окажется в палате интенсивной терапии», - отметила профессор кафедры фундаментальной медицины Школы биомедицины Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Галина Рева.

Кроме того, у беременных уменьшается объем легких и повышается свертываемость крови из-за необходимости быстрой остановки кровотечения после родов, что в ситуации с коронавирусом может привести к повышенному тромбообразованию. Еще одна опасность заключается в противовирусных препаратах, поскольку некоторые из них могут вызвать патологии плода.