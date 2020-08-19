Известны данные о заболевших коронавирусом пензенцах

На сайте стопкоронавирус.рф появились данные о заболевших жителях Пензенской области на 19 августа.

С начала пандемии в области зарегистрировали 7 448 случаев заражения, из них новых - 49. При этом уже 7 093 пациента вылечились, 99 скончались.

В настоящее время в стране обнаружили 937 321 пациента, прирост составил 4 828. При этом выздоровели 749 423 человека, умерли 15 989 больных.

Для снижения рисков заражения пензенцам необходимо помнить про гигиену и средства защиты.