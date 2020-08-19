Пензенцам сообщили об очередных отключениях воды

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19 августа на нескольких улицах Пензы отключат холодную воду.
По данным пресс-службы ресурсоснабжающей организации, из-за аварийно-восстановительных работ воды не будет по следующим адресам:
- ул. Аустрина, 146, 150а, 152, 154, 156, 158, 162;
- ул. Байкова, 2, 2а;
- ул. Депутатская, 4,5;
- ул. Энгельса.
Подача водоснабжения будет восстановлена после завершения ремонтных работ.