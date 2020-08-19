В села Пензенской области отправятся новые передвижные флюорографы

«С помощью этого аппарата можно проводить обследование грудной клетки пациента в положении стоя в прямой и боковой проекциях при минимально возможной лучевой нагрузке», - пояснил заведующий рентгенологическим отделением Сердобской межрайонной больницы им. А.И.Настина Владимир Климов.

Как сообщили в пресс-службе регионального минздрава, в ближайшее время «чудо-автобусы» отправятся в отдаленные и малочисленные населенные пункты региона.

Отмечается, что для данных целей выделили 34,8 млн рублей на условиях софинасирования из федерального и областного бюджетов. Также в августе ожидается поставка еще пяти передвижных маммографов.

Высокопроходимая медицинская техника закуплена в рамках регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» нацпроекта «Здравоохранение», инициированного президентом РФ.