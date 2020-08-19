Шесть пензенских пожарных тушили немецкую иномарку

В пресс-службе управления МЧС по Пензенской области сообщили о возгорании автомобиля.

По данным ведомства, 18 августа в 19:53 на проспекте Победы вспыхнул моторный отсек у легковушки Mercedes-Benz W210. К счастью, никто не пострадал.

С огнем боролись шесть пожарных с помощью одной спецмашины.

Автолюбителей просят следить за исправностью своего транспорта, проверять качество электропроводки, а также иметь в машине огнетушитель.