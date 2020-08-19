Пензенскую «Ласточку» привели в порядок

Как сообщили в пресс-службе мэрии, монумент оштукатурили и покрасили.

Стела «Ласточка» является визитной карточкой Пензы. Она встречает автомобилистов недалеко от въезда в город. Ее установили в конце 80-х к 325-летию Пензы, с тех пор она заметно потускнела. Но теперь ее привели в надлежащий вид, и «Ласточка» будет радовать своим видом, как местных жителей, так и гостей региона.