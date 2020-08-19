Новые случаи Covid-19 нашли в Пензе и 10 районах области

Стала известно, где в Пензенской области на 19 августа обнаружили новые случаи коронавируса.

По словам пресс-секретаря губернатора и правительства региона Дины Черемушкиной, в регионе диагноз подтвердился еще у 49 человек. Так, 33 пациента обнаружены в Пензе, по три – в Пензенском и Тамалинском районе, по два – в Наровчатском и Белинском.

По одному положительному тесту получили жители Мокшанского, Городищенского, Каменского, Кузнецкого, Сосновоборского и Колышлейского районов.

Также среди пациентов есть два ребенка шести и одиннадцати лет.

«В вирусологической лаборатории ФБУЗ «ЦГЭ в Пензенской области» обследовано 60762 человек, а в лабораториях лечебной сети – 157744», - резюмировала пресс-секретарь.

Чтобы снизить риски заражения, пензенцев по-прежнему просят носить маски, тщательно мыть руки с мылом и пользоваться антисептиком.