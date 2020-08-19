Православные пензенцы 19 августа празднуют Яблочный спас

Один из 12 главных церковных праздников – Преображение Господне – пензенцы отмечают сегодня, 19 августа. Еще его называют Вторым или Яблочным спасом.

В этот день у верующих принято приносить в храм яблоки для освящения. Также православные готовят блюда из яблок, пироги, блины. При этом съедая первый кусок освященного яблока, принято загадывать желание.

«По установившейся традиции в этот день в православных храмах совершается чин освящения плодов. В связи с этим на Руси этот праздник именуют еще Яблочным Спасом. Люди, которые живут согласно с церковной традицией, начинают вкушать яблоки только после этого праздника. Облачение духовенства и всего храма бывает белым, в воспоминание о цвете одежд Преобразившегося Спасителя», - сообщили в пресс-службе пензенской епархии.

Напомним, 16 августа жители и гости города отметили праздник православной культуры «Пензенский Спас».