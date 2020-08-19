В Пензе вручили премии лучшим экспортерам региона

Конкурс был учрежден правительством России и является частью нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Лауреатами премии стали компании и индивидуальные предприниматели, которые добились наибольших успехов в продвижении несырьевых товаров и услуг за рубеж.

Губернатор Иван Белозерцев вручил руководителям компаний заслуженные награды и отметил, что за прошедший 2019 год объем инвестиций в регионе превысил 90 млдр рублей.

«Такая отметка была достигнута впервые за историю. Это удалось, в том числе, благодаря инфраструктуре поддержки предприятий», - подчеркнул он.

Лауреатов премии отметили в номинациях как для крупного, так и для малого и среднего бизнеса: «Экспортер года в сфере промышленности», «Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса», «Экспортер года в сфере услуг», «Экспортер года в сфере высоких технологий», «Трейдер года». Кроме того, для оценки динамики экспорта были учреждены специальные номинации «Прорыв года» и «Новая география».

Второй, всероссийский этап предполагает соревнования победителей и призеров по округам. Награждение лучших экспортеров страны пройдет в ноябре на форуме «Сделано в России».