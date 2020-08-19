20 августа в Пензе будет туманно и прохладно

На сайте управления МЧС по Пензенской области появился оперативный прогноз погоды на 20 августа.

Так, пензенцев ждет переменная облачность без существенных осадков. Ночью и утром синоптики обещают туман. Ветер будет дуть со скоростью 6-11 метров в секунду, температура воздуха ночью составит +5,+10 градусов, днем будет колебаться в диапазоне от 17 до 22 градусов тепла.

Из-за неблагоприятных погодных условий жителей региона просят быть крайне внимательными и осторожными за рулем.