20 августа в Пензе будет туманно и прохладно

Array ( [temp] => +20 [weatherType] => облачно с прояснениями [image] => https://yastatic.net/weather/i/icons/blueye/24/bkn_d.png )
На сайте управления МЧС по Пензенской области появился оперативный прогноз погоды на 20 августа.
Так, пензенцев ждет переменная облачность без существенных осадков. Ночью и утром синоптики обещают туман. Ветер будет дуть со скоростью 6-11 метров в секунду, температура воздуха ночью составит +5,+10 градусов, днем будет колебаться в диапазоне от 17 до 22 градусов тепла.
Из-за неблагоприятных погодных условий жителей региона просят быть крайне внимательными и осторожными за рулем.