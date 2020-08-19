Обнародован доход губернатора Пензенской области и зампредов правительства

Согласно обнародованным данным, губернатор Иван Белозерцев за минувший год заработал 5 млн 288 тысяч 139,99 руб. В его собственности находятся три участка (площадью 33, 630 и 953 кв метра), а также дом (408 кв метров), квартира (76,2 кв метра, ¼ доли) и гараж (19,8 кв метров). Его супруга задекларировала доход в 211 тыс. 993,81 руб., у нее также есть доля в указанной выше квартире, три участка, дом и гараж в пользовании. Кроме того, ей принадлежит иномарка Toyota.

Вице-губернатор - руководитель аппарата Губернатора и Правительства Пензенской области Лариса Рябихина за 2019 год заработала 4 млн 58 тыс. 173,21 рубля. У нее в собственности – две квартиры (74,8 кв метров - 1/4 доли и 88,3 кв метров – ½ доли) и хозяйственная постройка (73,3 кв метра). В пользовании – гараж (23 кв метра) и два участка (23 и 1500 кв метров). Доход ее супруга составил 783 тыс. 994,29 руб., 4 него также есть доли в обеих указанных квартирах, все остальные перечисленные объекты находятся в пользовании. Также муж Ларисы Рябихиной владеет двумя иномарками – Nissan и Volkswagen.

Председатель правительства Николай Симонов заработал 3 млн 631 тыс. 681,33 руб., он владеет участком площадью 600 кв метров, домом (30 кв метров), квартирой (140 кв метров), сараем (12 кв метров) и машиной Toyota. В пользовании имеет участок в 1853 кв метра, дом (228,6 кв метров), квартиру (29,9 кв метров). Его супруга также задекларировала внушительный доход – 3 млн 591 тыс. 399,26 руб., у нее в собственности – участок (1853 кв метра), дом (228,6 кв метров), квартира (29,9 кв метров) и два нежилых помещения (565 и 116,3 кв метров). Также жена Николая Симонова имеет в пользовании квартиру (140 кв метров), участок (600 кв метров), дом (30 кв метров) и сарай (12 кв метров).

Первый зампред правительства Виктор Кувайцев задекларировал доход в 2 млн 317 тыс. 972,74 руб, отметим, что это немного меньше, чем он заработал в 2018 году в статусе мэра (2 млн 361 тыс. 829,96 руб.). Ему принадлежат два участка (площадью 23 и 160000 кв метров), две квартиры (69 и 21,6 кв метров), гараж (22,1 кв метра) и иномарка Volkswagen, в пользовании находится квартира (53,1 кв метра). Супруга Виктора Кувайцева за 2019 год заработала 237 тыс. 914,63 руб, она владеет квартирой (53,1 кв метра) и машиной Honda.

Зампред Валерий Беспалов за 2019 год заработал 2 млн 416 тыс. 472,78 руб., Юрий Денисов – 2 млн 940 тыс. 692,83 руб., Дмитрий Семенов – 2 млн 935 тыс. 763,36 руб., Василий Трохин – 2 млн 418 тыс. 19,49 руб., Олег Ягов – 2 млн 738 тыс. 602,13 руб.

Отметим, что доход бывшего зампреда правительства – министра сельского хозяйства региона Андрея Бурлакова в декларации не указан, несмотря на то, что он весь 2019 год работал в данной должности. Напомним, об обысках у него стало известно 14 мая. В УФСБ затем сообщили о его задержании. Также впоследствии появилась информация о задержании его первого заместителя Персанова и предпринимателя. Их подозревают в хищении бюджетных средств группой лиц по предварительному сговору. Пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области Дина Черемушкина сообщила о его увольнении с 20 июля 2020 года.