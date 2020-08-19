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19.08.2020г.
20 тысяч пензенцев получат карты «Забота» уже на следующей неделе

20 тысяч пензенцев получат карты «Забота» уже на следующей неделе

Ср, 19.08.20 13:06
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19 августа мэр Пензы Андрей Лузгин анонсировал старт выдачи карт социальной поддержки «Забота».

«Это социальный проект, который реализуется в городе в пилотном режиме. Универсальная дисконтная карта даст возможность нашим социально незащищенным слоям населения получить дополнительную скидку на продукты и услуги, которыми пензенцы пользуются ежедневно», - отметил он.

В пресс-службе мэрии напомнили, что уже более 350 пензенских компаний пожелали стать партнерами проекта. Это федеральная торговая сеть «Перекресток», магазины «Магнит», торговая сеть «Магазин моего района», аптеки, ветаптека, медклиники и оптика сети «Фармация», ОАО «Городские аптеки», магазины «Моя Родня», клинико-диагностический центр «Медиклиник», магазины сантехники «Сантрек», обувные магазины, Лига парикмахеров, магазины косметики «Profilook» и ряд других предприятий.

«На следующем этапе подключатся все наши социальные учреждения, объекты культуры, спорта», – добавил Андрей Лузгин.

Право оформить карту имеют женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет и старше, а также многодетные семьи. Мэр отметил, что этот список в дальнейшем может быть расширен, если такая мера поддержи будет востребована. На первом этапе проекта планируется выпуск 20 тысяч карт. Жители начнут получать их уже на следующей неделе.

«Мы изучали опыт других регионов – охват очень большой, карты пользуются популярностью. В Пензе почти 160 тысяч пенсионеров и около 10 тысяч многодетных семей. В случае необходимости выпустим дополнительное количество карт», – заявил Андрей Лузгин.

Ранее возможность создания такой карты обсуждалась на встрече главы администрации Пензы с губернатором Иваном Белозерцевым.

Источник фотографии: скриншот https://www.penza-gorod.ru/news/vydacha_kart_zabota_nachnetsya_na_sleduyushchey_nedele/
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18.08.2020 07:12
В Пензе «Пойменную дубраву» намерены объявить памятником природы
14.08.2020 12:53
В Пензе ищут виновных в загрязнении Суры нефтепродуктами
13.08.2020 16:20
В СНТ Бессоновского района разгорелся скандал из-за нового председателя
13.08.2020 16:06
Революция материнства: пензенский педиатр развеивает мифы о родительстве в соцсетях
13.08.2020 07:15
В чем сила, сестра? Монологи пензенских феминисток
07.08.2020 03:40
«Мы отмечаем день рождения, нам исполнился год» - Виктор Рубцов о медиахолдинге «Экспресс»
05.08.2020 14:55
Пензенские библиотекари выступили против отдельных помещений для изданий 18+
04.08.2020 08:33
Спасли от гибели: в Пензенской области отреставрировали дом-келью святого старца Иоанна
03.08.2020 18:02
Футболисты «Зенита-2005» вышли на первую после пандемии тренировку в +36
02.08.2020 09:44
Выпускной-2020. Кто и как готовит школьников к празднику
31.07.2020 17:02
В Пензе на улице Кижеватова установили новые светофоры
31.07.2020 13:41
В Пензе решается судьба памятника истории и культуры XIX века
30.07.2020 17:36
«Царское варенье» из крыжовника по рецепту жены Брежнева. Мастер-класс
30.07.2020 03:01
Врач из Пензы о выборе профессии: Я исполнила мечту своего деда
28.07.2020 07:30
Фермер из Мокшана рассказал, как с нуля наладил производство картофеля
27.07.2020 07:31
Cберечь то, что осталось. Как «Том Сойер фест» возвращает Пензе историю
24.07.2020 14:20
Надежда на совесть: о чем следует помнить заказчику при совершении госзакупок
22.07.2020 07:30
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20.07.2020 07:29
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17.07.2020 07:30
«Локомотив-Пенза» — проект молодой, но не краткосрочный
17.07.2020 06:25
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16.07.2020 08:25
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16.07.2020 07:32
Пензячки лишились возможности родить в перинатальном центре Заречного
15.07.2020 10:07
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15.07.2020 07:29
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15.07.2020 06:25
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