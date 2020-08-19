20 тысяч пензенцев получат карты «Забота» уже на следующей неделе

«Это социальный проект, который реализуется в городе в пилотном режиме. Универсальная дисконтная карта даст возможность нашим социально незащищенным слоям населения получить дополнительную скидку на продукты и услуги, которыми пензенцы пользуются ежедневно», - отметил он.

В пресс-службе мэрии напомнили, что уже более 350 пензенских компаний пожелали стать партнерами проекта. Это федеральная торговая сеть «Перекресток», магазины «Магнит», торговая сеть «Магазин моего района», аптеки, ветаптека, медклиники и оптика сети «Фармация», ОАО «Городские аптеки», магазины «Моя Родня», клинико-диагностический центр «Медиклиник», магазины сантехники «Сантрек», обувные магазины, Лига парикмахеров, магазины косметики «Profilook» и ряд других предприятий.

«На следующем этапе подключатся все наши социальные учреждения, объекты культуры, спорта», – добавил Андрей Лузгин.

Право оформить карту имеют женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет и старше, а также многодетные семьи. Мэр отметил, что этот список в дальнейшем может быть расширен, если такая мера поддержи будет востребована. На первом этапе проекта планируется выпуск 20 тысяч карт. Жители начнут получать их уже на следующей неделе.

«Мы изучали опыт других регионов – охват очень большой, карты пользуются популярностью. В Пензе почти 160 тысяч пенсионеров и около 10 тысяч многодетных семей. В случае необходимости выпустим дополнительное количество карт», – заявил Андрей Лузгин.

Ранее возможность создания такой карты обсуждалась на встрече главы администрации Пензы с губернатором Иваном Белозерцевым.