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19.08.2020г.
Tele2 установила 25 000 новейших базовых станций Ericsson

Tele2 установила 25 000 новейших базовых станций Ericsson

Ср, 19.08.20 13:31
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Tele2 и компания Ericsson (NASDAQ: ERIC), мировой лидер в сфере информационно-коммуникационных технологий, модернизируют инфраструктуру компании за счет базовых станций Ericsson Radio System. За полтора года Tele2 ввела в эксплуатацию 25 000 новейших базовых станций на всей территории России. В результате обновления производительность инфраструктуры выросла в 1,7 раза.

За полтора года Tele2 установила и ввела в эксплуатацию 25 000 базовых станций – это 50% общего объема, предусмотренного соглашением между компаниями. Стороны заключили пятилетний контракт о внедрении технологических решений Ericsson на сети Tele2 на Всемирном мобильном конгрессе в Барселоне в феврале 2019 года.

Базовые станции Ericsson Radio System установлены на сети Tele2 в 27 регионах России, включая Москву и Санкт-Петербург. Внедрение новейшего оборудования Ericsson обеспечило Tele2 лидерство на российском рынке по общим темпам строительства сетевой инфраструктуры. По данным Роскомнадзора, в 2019 году Tele2 увеличила количество базовых станций на 20% до 178 504, опередив ближайшего конкурента по динамике развития на 6 п. п. По общему числу базовых станций компания занимает третью позицию в отрасли, по количеству РЭС стандарта LTE – устойчивое второе место.

Строительство и монтаж 25 000 новых базовых станций позволили увеличить емкость и повысить производительность сети в 1,7 раза. Зона действия 4G улучшилась до 94,8% покрытого населения в 2019 году, а скорость передачи данных в сети LTE выросла на 8%.

Усилия, предпринимаемые Tele2 для улучшения качества услуг, положительным образом сказываются на потреблении услуг мобильного интернета и финансовых показателях компании. В частности, во втором квартале 2020 года количество активных пользователей мобильного интернета выросло на 28,1% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года. Потребляемый трафик в сети Tele2 увеличился на 66% год к году. Выручка выросла на 15,6% в сравнении со II кварталом 2019 года до 42,9 млрд рублей.

«Активная стройка Tele2 обусловлена ростом нашей базы и потребления мобильного интернета. Развивая качество услуг, Tele2 работает на показатель NPS, по которому мы с огромным отрывом опережаем конкурентов. Клиенты рекомендуют наши услуги в том числе, потому что Tele2 обеспечивает широкое покрытие сети и высокие скорости интернета. Вместе с фокусом на интересы потребителя компания остается одним из лидеров отрасли по технологическому развитию и скорости внедрения инновационных решений. В Московском регионе мы с самого запуска устанавливали самые передовые станции, мы первыми в России развернули пилотную сеть 5G в центре столицы и вместе с Ericsson проводим масштабную модернизацию сети по всей стране», - сообщил технический директор Tele2 Алексей Телков.

«Мы рады внести свой вклад в развитие сети Tele2 в России, дающее абонентам оператора возможность с комфортом пользоваться мобильным интернетом. Все оборудование Ericsson имеет длинный жизненный цикл и обеспечивает совместимость и преемственность продуктовых линеек разных поколений, что позволит Tele2 снизить капитальные и операционные затраты при строительстве и расширении сетей. Ericsson обладает ведущей телекоммуникационной экспертизой в России, в частности, в Центре 5G-инноваций Ericsson в Москве проводится пилотирование перспективных технологий 5G и IoT для российских операторов. Частью Центра 5G-инноваций является Ericsson Academy, на базе которой проводятся тренинги для более чем 1000 специалистов российских операторов и студентов ежегодно», - пояснил президент Ericsson в регионе Восточная Европа и Центральная Азия Себастиан Толстой.

Источник фотографии: Фото предоставлено компанией Tele2
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18.08.2020 07:12
В Пензе «Пойменную дубраву» намерены объявить памятником природы
14.08.2020 12:53
В Пензе ищут виновных в загрязнении Суры нефтепродуктами
13.08.2020 16:20
В СНТ Бессоновского района разгорелся скандал из-за нового председателя
13.08.2020 16:06
Революция материнства: пензенский педиатр развеивает мифы о родительстве в соцсетях
13.08.2020 07:15
В чем сила, сестра? Монологи пензенских феминисток
07.08.2020 03:40
«Мы отмечаем день рождения, нам исполнился год» - Виктор Рубцов о медиахолдинге «Экспресс»
05.08.2020 14:55
Пензенские библиотекари выступили против отдельных помещений для изданий 18+
04.08.2020 08:33
Спасли от гибели: в Пензенской области отреставрировали дом-келью святого старца Иоанна
03.08.2020 18:02
Футболисты «Зенита-2005» вышли на первую после пандемии тренировку в +36
02.08.2020 09:44
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31.07.2020 17:02
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31.07.2020 13:41
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30.07.2020 03:01
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28.07.2020 07:30
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27.07.2020 07:31
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24.07.2020 14:20
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16.07.2020 08:25
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16.07.2020 07:32
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15.07.2020 10:07
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15.07.2020 07:29
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