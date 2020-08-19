Пензенцев предупредили об увеличении количества фальшивых денег

Полицейские предупредили жителей об увеличении количества поддельных купюр на территории Пензенской области.

Как рассказали в пресс-службе регионального УМВД, чаще всего встречаются фальшивки номиналом 1000 и 5000 рублей. С начала года обнаружили более 100 таких банкнот.

Злоумышленники расплачиваются ими на рынках, стихийных ярмарках, автозаправочных станциях, аптеках и в небольших магазинах, где нет видеокамер, а работники недостаточно бдительны.

Владельцам торговых точек рекомендуют оборудовать магазины видеокамерами, а также установить детекторы для определения подлинности денег. Специалисты подчеркивают, что камеры должны быть направлены на покупателя.

Гражданам же советуют внимательно осматривать получаемые ими купюры. Попытка сбыть подделку карается уголовным законодательством, поэтому в случае обнаружения фальшивки необходимо обратиться в полицию.

Чаще всего в Пензе изымают поддельные купюры со следующими серийными обозначениями (эти буквы стоят перед номером банкноты): 5 000 рублей – «вс», «мх», «ам», «ма», «са», «бт», «мв», «хб», «АК»; 1 000 рублей – «ьН», «тЛ», «оП», «аМ».