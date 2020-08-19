«Наша фишка». На «Экспрессе» покажут премьеру нового телепроекта о туризме и рыбалке

20 августа на телеканале «Экспресс» стартует новый телепроект – в эфир выйдет премьерная серия программы «Наша фишка» (16+), в рамках которой пензенцам расскажут о туристических «жемчужинах» региона.



По словам ведущего программы, главного редактора телеканала «Экспресс» Алексея Седова, сначала пензенским зрителям продемонстрируют красоты Каменского района.

«Для нас каждый выезд в район – это два выпуска программы. Начали мы с Каменского района, в этот и следующий четверг в эфире телеканала расскажем о нем. Наша главная задача – показать людям, что путешествовать можно не только за границу или в крупные российские города, но и внутри родного региона. Никто не спорит – в Москве, Санкт-Петербурге, Казани очень красиво, но и у нас в области есть не менее достойные туристические «мекки», - подчеркнул он.

Алексей Седов признался, что в процессе знакомства с культурой разных районов Пензенской области проникся интересом к старинным усадьбам, которых, к слову, на территории региона насчитывается около 50-ти.

«К сожалению, они не сохранились в том виде, в котором были когда-то, но все равно, глядя на них, чувствуешь историю, величие. А с каждой усадьбой рядом есть барский сад, и если приглядеться, то видно, как ровно все посажено, в некоторых парках встречаются очень редкие деревья», - пояснил главный редактор «Экспресса».

Съемочная группа уже успела побывать в пяти районах – Каменском, Колышлейском, Кузнецком, Спасском и Сердобском, и поставила перед собой амбициозную цель – объехать все 27.

«В каждом районе мы находим множество «фишек», «жемчужин»! И в каждом есть вся необходимая инфраструктура для «тура выходного дня», поэтому можно не бояться, что будет негде остановиться. Друзья, ездите, путешествуйте по Пензенской области, а мы вам немножко поможем – легко и с юмором расскажем про интересные места и докажем, что нам есть чем гордиться», - призывает Алексей Седов.

Первый выпуск «Нашей фишки» выйдет 20 августа в 19 часов (с повтором в 23 часа), второй – спустя неделю, 27 августа в то же время.