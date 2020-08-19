В Пензе наградили активисток регионального отделения «Союза женщин России»

Как сообщили в пресс-службе регионального парламента, в области организация объединяет 1859 человек, входящих в 29 местных отделений. Ее глава, депутат областного парламента Ольга Чистякова подвела несколько итогов проведенных социально значимых акций: за этот год для детей из малообеспеченных семей приобретено более 4000 комплектов школьной формы, 10 ноутбуков, в период пандемии продуктовыми наборами обеспечены более 4000 жителей региона, поддержку получили 500 ветеранов войны, оказана помощь волонтерам, больницам и непосредственно врачам.

Почетных гостей поприветствовал губернатор Иван Белозерцев. Он призвал общественниц к активной совместной работе в сфере образования, здравоохранения, подготовки кадров.

Их также поблагодарил председатель областного ЗакСобра Валерий Лидин.

Он подчеркнул, что многие инициативы «Союза женщин России» находят свое отражение в нацпроектах и получают государственную поддержку. В числе наиболее важных региональных проектов он выделил «Школу материнства», ставшую основой областного социально-просветительского форума.

Членам «Союза женщин России» вручили памятные медали им. Валентины Гризодубовой, «Дочерям Отчизны», «30 лет СЖР», почетные грамоты и благодарности.