В пензенских детских лагерях стартовала вторая смена

В «Строителе», «Белке», «Солнечной долине», «Сосновом бору» ребята будут отдыхать с 17 по 30 августа, а в лагере «Юность» - с 18 по 31 августа.

«Юность» принял 140 отдыхающих, в остальные на вторую смену заехали 379 детей, в том числе 137 - из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Как подчеркнули в пресс-службе администрации Пензы, при приеме детей были соблюдены все меры безопасности.