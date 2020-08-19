В Иссе несовершеннолетний скутерист сбил пешехода

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По данным пресс-службе регионального управления ГИБДД, 18 августа около 22:30 на ул. Огарева несовершеннолетний подросток на скутере Alpha сбил 21-летнего парня и сам упал с двухколесного транспорта. Пешехода госпитализировали.
По данному факту проводится проверка.
Напомним, управлять скутером или мопедом можно, начиная с 16 лет. Также водителю необходимо использовать специальный шлем.