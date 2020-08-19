В новом жилом комплексе «Дамате» приступили к монтажу кровли

В Пензенской области в строящихся домах жилого комплекса группы компаний «Дамате» приступили к монтажу кровли.

Здания расположены в Нижнеломовском районе недалеко от основных площадок по производству и переработке крупнейшего производителя мяса индейки в России. Проект нового комплекса предусматривает 37 новых домов и рассчитан на 563 человека.

К работам, которые ведутся поэтапно, в соответствии с графиком, приступили еще в июне 2020 года. На сегодняшний день у 6 зданий уже есть стены, межкомнатные перегородки и проводится монтаж кровли. Еще для 7 домов построили стены и внутренние перегородки, а 24 объекта - на стадии обустройства фундаментов. В ближайшее время планируется завершить основные строительные работы для всех 37 зданий. Одновременно с этим идут работы по прокладке газа, электричества, водоснабжения, отопления и канализации.

В строительстве участвуют 97 сотруников генерального подрядчика и пяти подрядных организаций. На объекте задействовано более 15 единиц спецтехники. Закончить возведение домов планируют до конца года, а в 2021 году 563 новосела въедут в новые квартиры.

Проект реализуется в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий Пензенской области. Из 191 строящихся жилых помещений 178 квартир предоставят работникам ГК «Дамате».

Напомним, что компания «Дамате» постоянно создает новые рабочие места и продолжает набор сотрудников на свои предприятия в связи с запуском новых и расширением действующих производственных мощностей, увеличением земельного банка.

При необходимости сотрудники компании получают помощь в переезде и обеспечиваются служебным жильем. Таким образом, «Дамате» имеет возможность приглашать к себе на работу специалистов из всех регионов России.