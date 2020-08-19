Covid-19. Оставшиеся без работы россияне смогут пройти переобучение

Жители России, которые потеряли работу во время пандемии коронавируса, смогут пройти переобучение за счет государства, сообщает телеканал «360» со ссылкой на «Прайм».

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что на это планируют направить почти три миллиарда рублей. Соответствующий документ уже подписан.

«Правительство продолжает помогать людям, которые пострадали из-за распространения коронавируса. В том числе тем, кто остался без работы», — подчеркнул Михаил Мишустин.

Эксперты считают, что в некоторых сферах легче всего найти подработку. Например, вакансии есть в области электронной торговли, где часто требуются операторы колл-центра, онлайн-консультанты, администраторы, мерчандайзеры и менеджеры.