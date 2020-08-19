Пензенские врачи допустили более 16 тысяч нарушений при оказании помощи

Эксперты за семь месяцев этого года выявили более 16 тысяч нарушений при оказании медпомощи пензенцам.

Как пояснили в пресс-службе регионального территориального фонда ОМС, поводом для подобных экспертиз служат жалобы от пациентов, летальный исход и другое. За семь месяцев была проведена 44501 экспертиза качества медицинской помощи. Специалисты нашли 16599 нарушений.

Таким образом, медучреждениям начислили штрафы на сумму более 640 тысяч рублей и уменьшили оплату на общую сумму около 42,5 млн рублей.

Если у пензенцев есть вопросы по качеству оказанной медицинской помощи, им следует обратиться по телефону 8-800-100-80-44 (звонок бесплатный).