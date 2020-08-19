Пляжное регби в Спутнике прошло в своих лучших традициях

С огромной волей к победе, не глядя на самые сложные погодные условия, — так прошел в Городе Спутнике традиционный турнир по пляжному регби — захватывающий и увлекательный, даже учитывая, что возраст участников начинался от 10 лет.

Организаторы «Сурского лета – 2020» постарались сделать настоящий спортивный праздник. Юные регбисты из Пензы, Каменки и Грабово тоже оправдали ожидания. «Носороги» сражались с «Драконами», «Арбековские тигры» усмиряли «Ураганы», а «Маори» укрощали «Аллигаторов».

Стоит отметить, что фестиваль пляжного регби становится все более крупным, в его сетке появляются новые команды. Такие, например, как «Валенки», «Бизнесмены» или «Качки-Кабачки».

«Пятый год подряд нам помогают и с полем, и с призами, поэтому большое спасибо хочется сказать нашим партнерам из Спутника», — отметил организатор турнира Александр Лыков.

Фестиваль пляжного регби завершился, победители известны, награды вручены, команды и болельщики разъехались с желанием снова вернуться в Спутник.