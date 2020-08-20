Делать прививку или нет? Мнение пензенского врача

Заведующий отделом мониторинга здоровья – врач по медицинской профилактике областного центра медицинской профилактики Светлана Белкина рассказала пензенцам о важности вакцинации.

История человечества напрямую связана с эпидемиями инфекционных болезней, которые уносили миллионы человеческих жизней. Знахари и другие заинтересованные люди, искали способ защититься от этих болезней. Заклинания или заговоры как способ борьбы - в прошлом, дезинфекция и карантины появились чуть позже. И только создание вакцин сдвинуло с мертвой точки эффективность этой борьбы.

Первая прививка была сделана императрице Екатерине Великой в 1768 году. Это была прививка от оспы, заболевания, которое в X веке могло убить до миллиона человек за год, не делая различия между сословиями. Именно от этой болезни в 1730 году скончался 14-летний царь Петр II. За помощью императрица Екатерина I обратилась к Томасу Димсдейлу, который сделал прививку ей и наследнику престола, будущему императору Павлу I. Россия была лидером в Европе по борьбе с оспой, понимая важность вакцинации населения в борьбе со смертельным недугом. И с 1980 года оспа считается ликвидированной по всему миру. А затем Луи Пастер предложил вакцину от бешенства в 1885 году, в XX веке борьба с полиомиелитом и другое. Своевременно сделанная вакцина предотвращала развитие заболевания. Человечество увидело эффективность проводимых мероприятий и на государственном уровне стало поддерживать вакцинацию населения, жизнь и здоровье которого важны для развития страны.

Иммунная система человека способна распознавать чужеродные агенты. Например, если в организм попадет микроб, то организм с ним проведет борьбу и все запомнит об этом микробе, а когда в следующий раз этот микроб попадет в организм, то иммунный ответ будет более быстрым и полноценным (из-за иммунологической памяти). Все это нашло свое применение в вакцинации. Препараты ослабленных микробов, родственных микробов или их отдельных компонентов (антигены) используют при производстве вакцин.

Вакцинопрофилактика – мероприятия, проводимые в целях предупреждения, ограничения распространения и ликвидации инфекционных болезней путем проведения профилактических прививок. Ее цели - это улучшение качества жизни, снижение смертности и инвалидизации от инфекционных болезней, а также предупреждение, ограничение распространения и ликвидация инфекционных болезней.

Профилактические прививки делятся на плановые и прививки, которые делают по эпидемиологическим показаниям. Разработаны схемы введения, возможные сочетания вакцин, последовательность проведения иммунизации. В настоящее время вакцинировать начинают в родильных домах. В первые 24 часа жизни, ребенка вакцинируют против вирусного гепатита В, на 2-7 сутки – против туберкулеза, а далее по «Национальному календарю профилактических прививок», в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21.03.2014 № 125 н, проводят вакцинацию и ревакцинацию от дифтерии, коклюша, столбняка, полиомиелита, кори, краснухи, эпидемического паротита, гриппа, гемофильной инфекции, пневмококковой инфекции и так далее, ориентируясь на возраст детей и взрослых. Национальный календарь профилактических прививок предусматривает массовую иммунизацию против основных инфекционных болезней на территории государственных и муниципальных организаций здравоохранения бесплатно, а для детей – с согласия родителей.

Благодаря массовой вакцинации опасность заболеть оспой, коклюшем, полиомиелитом и другими серьезными заболеваниями, сведена до единичных случаев у тех, кому противопоказано их делать или кто отказался по идейным или религиозным соображениям от прививок.

Прививка от гриппа стала массовой в России с 1996 года. Это грозное заболевание имеет серьезные осложнения (пневмония, заболевания почек, головного мозга и другое), которые ежегодно уносят десятки тысяч людских жизней по всему миру. Способ защиты от гриппа – прививка. На сегодня она включена в Национальный календарь профилактических прививок. Благодаря вакцинации от гриппа заболеваемость в России за 22 года снизилась в 196 раз.

Обязательной вакцинации против гриппа подлежат дети с 6 месяцев, школьники, взрослое население отдельных профессий (медицинские и торговые работники, сотрудники транспорта и коммунальной сферы), призывники, беременные женщины и лица старше 60 лет с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, заболеваний органов дыхания, при наличии метаболических нарушений и ожирения.

Противопоказаны прививки абсолютно при аллергических реакциях на компоненты вакцины, тяжелых заболеваниях крови или эндокринной системы, при сердечной и почечной недостаточности, при тяжелых болезнях органов дыхания. Но есть и относительные противопоказания, которые запрещают делать прививки только на период болезни или сразу после нее. Например, после ОРВИ только через месяц можно обсудить вопрос вакцинации с лечащим врачом.

Конечно, природа обучается и постоянно бросает нам вызов, создавая новые инфекции или модифицируя старые. Но работа над вакцинами тоже не стоит на месте. Наши ученые изучают новых «врагов» и находят способы борьбы с ними.

Вакцинопрофилактика - самый эффективный способ предотвращения различных инфекционных заболеваний. Именно благодаря прививкам идет резкое снижение, и даже полная ликвация, многих смертельных заболеваний.