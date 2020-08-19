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19.08.2020г.
Сколько за год заработали глава Пензы Владимир Мутовкин и его заместители

Сколько за год заработали глава Пензы Владимир Мутовкин и его заместители

Ср, 19.08.20 15:45
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На сайте Гордумы опубликовали сведения о доходах сотрудников за 2019 год. Журналисты информагентства проанализировали данные и выяснили, кто задекларировал наибольший доход.

Согласно документу, председатель Гордумы и глава города Владимир Мутовкин задекларировал 2 млн 498 тыс. 871,82 руб., ему принадлежат квартира площадью 66,9 кв метров (1/4 доли), три участка (31, 1036 и 2500 кв метров), два дома (67,4 и 43,6 кв метров), гараж (27 кв метров) и три автомобиля (Chevrolet, KIA UM (Sorento) и KIA XM FL (Sorento), причем последняя машина была продана в конце 2019-го. Супруга Владимира Мутовкина за год заработала 529 тыс. 87,26 руб., у нее также есть доля в указанной выше квартире.

Доход замглавы города Ивана Краснова за прошлый год составил 1 млн 152 тыс. 587,81 руб., он владеет квартирой площадью в 110,5 кв метров и автомобилем Lexus. Его супруга задекларировала 1 млн 458 тыс. 310,75 руб., в ее собственности находятся два участка (1324 кв метра – ¼ доли и 1220 кв метров – ½ доли), две квартиры (35,3 кв метров и 46,5 кв метров – 1/3 доли), нежилое здание (961,6 кв метров – ¼ доли), одно нежилое помещение (34,6 кв метров – ½ доли). Также она арендует одно нежилое помещение (30 кв метров) и пользуется квартирой (110,5 кв метров).

Другой замглавы города Олег Шаляпин задекларировал сравнительно скромный доход – 484 тыс. 770,73 руб., ему принадлежит земельный участок площадью 1038 кв метров, также в пользовании у него – квартира в 37 кв метров. Его супруга за год заработала 739 тыс. 621,13 руб., у нее в пользовании – две квартиры (37 и 64,6 кв метров) и названный выше участок.

Единственный сотрудник Гордумы, помимо Владимира Мутовкина и мэра Андрея Лузгина (материал о его доходах можно почитать ЗДЕСЬ), который за год заработал более 2 млн рублей, - руководитель аппарата Гордумы Евгений Беспалов. Он задекларировал 2 млн 89 тыс. 440,99 руб. В собственности имеет квартиру в 67,8 кв метров, в пользовании – квартиру в 51,4 кв метр и два гаража (24 и 30 кв метров). Супруга Евгения Беспалова за год заработала 400 тыс. 123,58 руб., она владеет долей в квартире площадью 51,4 кв метр, пользуется еще одной квартирой и двумя гаражами.

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18.08.2020 07:12
В Пензе «Пойменную дубраву» намерены объявить памятником природы
14.08.2020 12:53
В Пензе ищут виновных в загрязнении Суры нефтепродуктами
13.08.2020 16:20
В СНТ Бессоновского района разгорелся скандал из-за нового председателя
13.08.2020 16:06
Революция материнства: пензенский педиатр развеивает мифы о родительстве в соцсетях
13.08.2020 07:15
В чем сила, сестра? Монологи пензенских феминисток
07.08.2020 03:40
«Мы отмечаем день рождения, нам исполнился год» - Виктор Рубцов о медиахолдинге «Экспресс»
05.08.2020 14:55
Пензенские библиотекари выступили против отдельных помещений для изданий 18+
04.08.2020 08:33
Спасли от гибели: в Пензенской области отреставрировали дом-келью святого старца Иоанна
03.08.2020 18:02
Футболисты «Зенита-2005» вышли на первую после пандемии тренировку в +36
02.08.2020 09:44
Выпускной-2020. Кто и как готовит школьников к празднику
31.07.2020 17:02
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31.07.2020 13:41
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28.07.2020 07:30
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27.07.2020 07:31
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24.07.2020 14:20
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22.07.2020 07:30
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20.07.2020 07:29
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17.07.2020 07:30
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16.07.2020 07:32
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15.07.2020 10:07
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