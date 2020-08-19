Пензенцам назвали стоимость минимальной продуктовой корзины

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Пенза – на третьем месте среди центров регионов Приволжского федерального округа по показателю стоимости продуктового набора.
Как сообщили в Пензастате, минимальный набор включает 33 наименования продовольственных товаров.
Так, в июне его стоимость по областному центру составила 3718,13 руб. (к маю 2020-го она увеличилась на 2,22%.). По показателю стоимости набора Пенза находится на третьем месте среди центров регионов ПФО.