Пензенцам назвали стоимость минимальной продуктовой корзины

Как сообщили в Пензастате, минимальный набор включает 33 наименования продовольственных товаров.

Так, в июне его стоимость по областному центру составила 3718,13 руб. (к маю 2020-го она увеличилась на 2,22%.). По показателю стоимости набора Пенза находится на третьем месте среди центров регионов ПФО.