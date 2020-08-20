Пензенец рассказал о водных «каскадах» и болоте на ул. Ладожской. ВИДЕО

В «Жалобную книгу» информагентства «Пенза-Пресс» обратился житель ул. Ладожской. Он сообщил о том, что уже больше недели территория рядом с домом №164 напоминает болотную топь и во дворе слышно непрекращающееся журчание «ручьев».

Пензенец предположил, что всему виной – прорыв трубы, и отметил, что уже полторы недели потоки воды затапливают все вокруг, включая парковку и контейнерную площадку.

«Вопроса два - когда все это безобразие прекратится и кто будет платить за протечку, которую не устраняли так долго?» - недоумевает он.

В подтверждение своих слов автор жалобы прислал в редакцию фото и видео, которые помогают понять масштабы проблемы.

Информагентство направило официальный запрос в администрацию Пензы, чтобы выяснить, когда болото наконец осушат.

Напомним, мы реализуем проект «Жалобная книга», в рамках которого вы можете сообщить о проблеме своего двора, улицы, района и получить ответ от уполномоченных чиновников. Также силами медиахолдинга «Экспресс» (телеканала «Экспресс», радио «Экспресс» и ИА «Пенза-Пресс») мы можем предать вашу ситуацию огласке.